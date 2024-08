Venezuela Olielek bij El Palito heeft geen impact op de ABC-eilanden Redactie 20-08-2024 - 3 minuten leestijd

Foto 24ora

Het olielek bij de raffinaderij El Palito in Venezuela heeft geen impact op de ABC-eilanden. Dat meldt de Crisis Management Organization CMO maandagmiddag op Aruba.

Na het recente incident bij de raffinaderij El Palito, waarbij olie in de Bahía Morrocoy terechtkwam, heeft CMO in samenwerking met de Havenmeesters van Curaçao, Bonaire en Rijkswaterstaat de situatie nauwlettend in de gaten gehouden.

Het team werkt aan de ontwikkeling van modellen om de mogelijke impact op de ABC-eilanden te evalueren, waarbij rekening wordt gehouden met wind- en stromingspatronen.

Volgens CMO laten de huidige modellen geen indicatie zien van impact op de ABC-eilanden. Toch blijft het team waakzaam en wordt de situatie continu gemonitord, evenals de impactmodellen.

Fasen

Een olieramp zoals deze doorloopt verschillende fasen voordat de olie volledig degradeert: Direct na het incident verspreidt de olie zich over het wateroppervlak. De dichtheid en omvang van de olievlek kunnen variëren afhankelijk van de hoeveelheid gemorste olie, watertemperatuur en weersomstandigheden.

Zodra de olie het wateroppervlak bereikt, beginnen de lichtere fracties snel te verdampen, vooral bij hoge temperaturen. Dit proces kan leiden tot een aanzienlijke vermindering van het volume van de olievlek. Tegelijkertijd kan de olie water opnemen, waardoor een emulsie van water in olie ontstaat, bekend als ‘chocolademousse’ vanwege de dikke en donkere consistentie.

Met de tijd verspreidt de olievlek zich verder, zowel door natuurlijke omstandigheden als door het gebruik van chemische dispersiemiddelen, aangedreven door wind en stroming. De olie wordt dunner en een deel ervan lost op in het water. De opgeloste componenten mengen zich met het water, wat de concentratie van olie in het water vermindert.

Biologische afbraak

Oxidatie treedt op wanneer de olie in contact komt met zuurstof in de lucht en in het water. Dit proces breekt de koolwaterstoffen in de olie af tot kleinere, minder schadelijke stoffen. Tegelijkertijd beginnen bacteriën en andere micro-organismen de olie biologisch af te breken, wat een belangrijk onderdeel is van het natuurlijke herstelproces.

Met de tijd kunnen de zwaardere fracties van de olie die niet verdampt of opgelost zijn, teerballen vormen. Deze kleine bolletjes kunnen op het water drijven of door de golven worden meegevoerd, afhankelijk van hun dichtheid. De teerballen kunnen uiteindelijk aanspoelen op stranden en kusten van de ABC-eilanden, maar worden als minder schadelijk beschouwd dan verse olie.

Hoewel de huidige modellen geen concrete impact op de ABC-eilanden voorspellen, blijft het gecombineerde team van CMO, Havenmeesters en Rijkswaterstaat actief de situatie monitoren en actualiseren. Indien nodig zullen aanvullende maatregelen worden genomen om de milieu-impact te minimaliseren.

