Grafische Vormgeving cursus bij The Academy op Bonaire! Sander Engelbertink 20-08-2024

Dompel jezelf onder in de wereld van creativiteit en design met onze sprankelende Grafische Vormgeving cursus bij The Academy op Bonaire!

Ontdek jouw creatieve krachten in onze boeiende cursus, die elke drie maanden van start gaat. Leer in vijf modules alles over Vormgeven, Lettertypes, Kleuren, Logo’s en meer, allemaal in één inspirerende week.

Laat je creativiteit de vrije loop, of je nu digitaal of op papier werkt. Na de cursus zul je zelfverzekerd zijn in het creëren van prachtige ontwerpen en het herkennen en gebruiken van logos.

En alsof dat nog niet genoeg is, krijg je na de training een uur privéles van onze ervaren Nederlandse grafisch ontwerper, die nu in Wales woont. Persoonlijke begeleiding op zijn best!

Onze lessen vinden plaats in ons leslokaal op Bonaire met interactieve online sessies. We zorgen voor live begeleiding ter plaatse, zodat je het meeste uit elke les kunt halen.

Startdatum: Dinsdag 17 september van 9.00 uur tot 13.00 uur

Voor meer informatie neem contact op met Fleur, fleur@deltasecuritybonaire.com +5997013632

