Vacature General Manager (toekomstige Directeur/Bestuurder)

Jong Bonaire is een non-profit organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling en ondersteuning van jongeren op Bonaire. Ons doel is het bieden van een veilige, stimulerende en verrijkende omgeving waar jongeren kunnen uitgroeien tot zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen. We bieden diverse programma’s op het gebied van educatie, sport, cultuur en maatschappelijke betrokkenheid.

Functieomschrijving

Als General Manager ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Jong Bonaire. Je werkt aan de ontwikkeling en uitvoering van strategische plannen die de missie van onze organisatie ondersteunen. In deze rol leid je een Management Team en werk je nauw samen met de Raad van Bestuur (die in de toekomst een Raad van Toezicht wordt) en andere belanghebbenden. Je bouwt met een enthousiast team van professionals aan de groei en professionalisering van Jong Bonaire.

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

Leidinggeven en inspireren : Aansturen, motiveren en ontwikkelen van een divers team van medewerkers en een positieve werkcultuur creëren.

: Aansturen, motiveren en ontwikkelen van een divers team van medewerkers en een positieve werkcultuur creëren. Strategische planning : Ontwikkelen en implementeren van strategische plannen, en kansen voor groei en verbetering identificeren.

: Ontwikkelen en implementeren van strategische plannen, en kansen voor groei en verbetering identificeren. Financieel beheer : Beheren van budgetten, waarborgen van financiële gezondheid en fondsenwervingsmogelijkheden identificeren.

: Beheren van budgetten, waarborgen van financiële gezondheid en fondsenwervingsmogelijkheden identificeren. Externe relaties : Vertegenwoordigen van Jong Bonaire bij stakeholders zoals overheden, sponsoren en partners, en relaties onderhouden om de zichtbaarheid en impact van de organisatie te vergroten.

: Vertegenwoordigen van Jong Bonaire bij stakeholders zoals overheden, sponsoren en partners, en relaties onderhouden om de zichtbaarheid en impact van de organisatie te vergroten. Naleving van regelgeving : Zorgen voor naleving van wet- en regelgeving, en toezicht houden op intern beleid en procedures.

: Zorgen voor naleving van wet- en regelgeving, en toezicht houden op intern beleid en procedures. Rapportage en samenwerking: Rapporteren aan de Raad van Bestuur (toekomstige Raad van Toezicht) en strategische doelen gezamenlijk realiseren.

Profiel

Opleiding : Minimaal een afgeronde bachelor’s degree (HBO of WO) in bedrijfsmanagement, non-profit management, of een gerelateerd vakgebied.

: Minimaal een afgeronde bachelor’s degree (HBO of WO) in bedrijfsmanagement, non-profit management, of een gerelateerd vakgebied. Ervaring : Minimaal 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie, bij voorkeur in de non-profit sector.

: Minimaal 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie, bij voorkeur in de non-profit sector. Vaardigheden : Sterke strategische en operationele vaardigheden, uitstekende communicatie- en interpersoonlijke vaardigheden, en vermogen om effectief samen te werken met diverse belanghebbenden.

: Sterke strategische en operationele vaardigheden, uitstekende communicatie- en interpersoonlijke vaardigheden, en vermogen om effectief samen te werken met diverse belanghebbenden. Talen : Beheersing van Papiaments en Nederlands is gewenst; Engels en Spaans zijn een plus.

: Beheersing van Papiaments en Nederlands is gewenst; Engels en Spaans zijn een plus. Kennis van de lokale cultuur en context van Bonaire is een voordeel.

Wat Wij Bieden

Een uitdagende en betekenisvolle functie binnen een dynamische organisatie.

Een 36-urige werkweek.

De kans om een directe impact te hebben op de ontwikkeling van jongeren en de gemeenschap van Bonaire.

Goede arbeidsvoorwaarden die passen bij de functie.

Ruime mogelijkheden voor professionele ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden naar de rol van Directeur/Bestuurder.

Hoe Te Solliciteren

Geïnteresseerde kandidaten worden uitgenodigd om hun CV en motivatiebrief te sturen naar bestuur@jongbonaire.org vóór 2 september 2024.

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen via hetzelfde e-mailadres: bestuur@jongbonaire.org.

