Vacature Commissaris Melanie Zandwijk 19 augustus 2024

De organisatie

Bonaire Bon Transition (BBT), opgericht in april 2021, is een 100% beleidsdeelneming onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG). Met haar statutaire zetel in Den Haag en dochterondernemingen op Bonaire, werkt BBT aan energie voor Bonaire. BBT doet dit door de lokale energietransitie te bevorderen door investeringen in zonne- en windenergie en door het samen met OTB realiseren van een moderne brandstofterminal voor veilige opslag van de noodzakelijke brandstoffen. Namens BBT is Linkels & Partners op zoek naar gedreven kandidaten voor bovengenoemde rol.

De rol

BBT is op zoek naar een commissaris, met een mogelijke uitbreiding naar het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen (RvC). De commissaris moet complementair zijn aan de bestuurder en zittende commissarissen, die expertise hebben op het gebied van duurzame energievoorziening, financiering en financieel toezicht. De nieuwe commissaris kan dit bijvoorbeeld aanvullen met expertise op juridisch gebied in de specifieke context van Bonaire. De RvC speelt een belangrijke rol in zowel toezicht als advies gedurende de projectontwikkelings- en realisatiefase van belangrijke energieprojecten. Het verwachte tijdsbeslag voor deze functie is één dag per maand.

Gewenst profiel

U heeft sterke sociale en maatschappelijke banden met Bonaire, en beschikt over uitgebreide ervaring met stakeholdersmanagement op het eiland. Toezichthoudende ervaring of relevante managementervaring op directieniveau is vereist, waarbij ervaring met het voorzitten van (RvC) vergaderingen een pré is. De kandidaat moet bekend zijn met publiek/private samenwerkingen en de verhoudingen tussen Europees en Caribisch Nederland en heeft bij voorkeur kennis van de ontwikkeling, vergunning, financiering en exploitatie van brandstofterminals en de (duurzame) energiesector. Integriteit, onafhankelijkheid, politieke en bestuurlijke sensitiviteit, en een commerciële en maatschappelijke gedrevenheid zijn cruciale persoonlijke eigenschappen. De ideale kandidaat is op Bonaire woonachtig en spreekt, naast Nederland en Engels, ook Papiamentu.

BBT biedt

De leden van de RvC ontvangen een marktconforme vergoeding en vergoeding van noodzakelijke reis- en verblijfskosten. Daarnaast draagt u bij aan een betaalbare, veilige en duurzame energievoorziening voor Bonaire.

Uw sollicitatie

Spreekt deze rol u aan? Dan horen wij graag uiterlijk op 31 augustus a.s. van u. Sollicitaties graag richten aan de heer Harald Linkels, via harald@linkels.com voorzien van een motivatiebrief/mail en CV.

Heeft u nog vragen over deze rol, de uitdaging of de organisatie? U kunt de heer Linkels dan telefonisch of via Whatsapp benaderen via nummer +5997950750. Indien gewenst ontvangt u een uitgebreider profiel. Een integriteitsonderzoek maakt deel uit van de aanstellingsprocedure.

