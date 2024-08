Evenementen Venezolanen op Bonaire houden ook protestbijeenkomst tegen regering Maduro Redactie 18-08-2024 - 1 minuten leestijd

Een redelijk grote groep verzamelde zich op zaterdagavond op de parkeerplaats van Between 2 Buns, waar diverse toespraken werden gehouden. Foto: Carlos Lopez Natera

KRALENDIJK- Inwoners van Bonaire met veelal een Venezolaanse achtergrond hebben op zaterdagmiddag deelgenomen aan een protestbijeenkomst, welke werd georganiseerd bij de parkeerplaats van Between to Buns.

Er kwamen ook andere belangstellenden op de protestactie af, die hiermee willen protesteren tegen de manier waarop de verkiezingen zijn verlopen en de onderdrukking van de regering Maduro richting oppositiepartijen.

Tot de wereldwijze protesten is onder meer opgeroepen door de populaire oppositieleider María Corina Machado.

Uitgesproken

Veel partijen op de eilanden stellen zich vooral neutraal op als het gaat om de kwestie Venezuela. Een uitzondering hierop is de partij M21, die afgelopen week een uitgesproken verklaring uitgaf over de gang van zaken in het buureiland en opriep de wil van het volk te respecteren en te stoppen met het geweld tegen de oppositie.

