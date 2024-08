Evenementen Veel enthousiasme voor schoonmaakactie Boneiru Limpi Redactie 18-08-2024 - 1 minuten leestijd

Diverse groepen, zoals collega’s, vrienden en familie hadden zich gezamenlijk aangemeld voor de actie. Foto: Nina den Heyer

KRALENDIJK – Zaterdag waren vrijwilligers op Bonaire al vroeg op de been voor de grote schoonmaakactie van het eiland.

Verschillende groepen, zoals collega’s, maar ook vriendengroepen en vrijwilligers, verzamelden zich vroeg om voor de grootste hitte te beginnen met het opruimen, waarbij vooral veel zwerfvuil uit de natuur is verwijderd.

Voor de actie waren containers geplaatst in diverse wijken, waar zakken met ingezameld afval in kon deponeren.

Onder de vrijwilligers waren ook gezaghebber John Soliano en leden van het Bestuurscollege te zien. Gedeputeerde Nina den Heyer heeft de afgelopen weken verschillende keren een oproep gedaan om samen te komen en het eiland weer schoon te maken.

“Vroeger onderscheidde Bonaire zich van andere eilanden omdat er sprake was van zo weinig vervuiling. Daar is al lang geen sprake mee van, maar we moeten weer terug naar hoe het vroeger was”.

