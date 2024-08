Vakantie & Toerisme De mooiste street art op Bonaire Inge Poorthuis 18-08-2024 - 7 minuten leestijd

Liefhebbers van street art en muurschilderingen kunnen hun hart ophalen op Bonaire. De afgelopen jaren zijn er namelijk vele muren op het eiland voorzien van de meest prachtige kunstwerken. Zowel in het centrum van Kralendijk als op plekken daarbuiten zijn de meest mooie kunstwerken op muren van gebouwen, bedrijven en winkels aangebracht. Maar ook in Rincon, dat in het noorden van het eiland ligt, vind je diverse mooie muurschilderingen. Wij geven je tips waar je een aantal van de mooiste muurschilderingen kunt vinden op Bonaire.

We beginnen in het centrum van Kralendijk, waar veruit de meeste muurschilderingen te vinden zijn. Aan het begin van de Kaya Grandi vind je het kantoor van Tourism Corporation Bonaire (TCB). Een tijdje geleden is dit pand voorzien van prachtige street art. Een groep lokale kunstenaars heeft samen aan deze mooie muurschildering gewerkt.

Lees ook: Top 10 van de leukste excursies op Bonaire

Iets verderop in Kaya Grandi, aan de linkerkant op nummer 9, vind je verstopt in een steegje deze prachtige muurschildering van de zoutpannen met flamingo’s. Foto Inge Poorthuis

Wanneer je verder wandelt door de Kaya Grandi kom je langs diverse gekleurde gevels van de winkelpanden. In de Kaya Korsow vind je ook twee prachtige muurschilderingen. Eén ervan is deze: Bencho, Meki, Reki ku Treki die gemaakt is door Dodici. Foto Inge Poorthuis

En een straat verderop, in de Kaya Bonaire, is dit prachtige kunstwerk van Tymon de Laat te vinden. De muurschildering heet Leilana en viel al eens in de prijzen in een verkiezing van de mooiste street art.

Foto Inge Poorthuis

Verderop in de straat, op de zijgevel van Scooters Bonaire, treft je nog een prachtig kunstwerk van Tymon de Laat aan.

Aan het einde van de boulevard (Malekon) vind je deze prachtige dame. Het kunstwerk heet Mamparia 2, dat zeemeermin betekent in het Papiaments en is gemaakt door de Curaçaose kunstenaar Garrick Marchena. Foto Inge Poorthuis

Muurschilderingen ten noorden van Kralendijk

Wanneer je de Kaya Grandi verder vervolgt richting de wijk Hato, gaat deze straat over in de Kaya Gobernandor Nicolaas Debrot. Vlak voor de rotonde van Hato, op het gebouw van Trans World Radio (TWR) kom je een ander prachtig kunstwerk tegen: Wonders in the Deep. Deze muurschildering is er al wat langer, sinds 1998, maar is enkele jaren geleden helemaal gerestaureerd.

Wanneer je je weg vervolgt naar Rincon kom je onderweg in de wijk Sabadeco ook nog diverse muurschilderingen op tuinmuren tegen.

Street art in Sabadeco – foto Inge Poorthuis

Muurschilderingen in Rincon

In Rincon zijn vorig jaar ter ere van Dia di Rincon zes nieuwe kunstwerken onthuld. Je vindt ze in de Kaya E.B. Sint Jago en ze zijn gemaakt door verschillende kunstenaars. Foto Rincon streetart Monalisa Domacassé

Street art ten zuiden van Kralendijk

Verder ten zuiden van Kralendijk vind je bij het Esmeralda Hotel, dat naast beach club Ocean Oasis ligt, ook veel prachtige street art. De muurschilderingen zijn in de loop van de jaren door verschillende mensen gemaakt. Foto Inge Poorthuis Foto Inge Poorthuis

Ook vlakbij de oude garnalenfabriek, net ten zuiden van Lac Bay, vind je meerdere muurschilderingen. Onderstaand kunstwerk is gemaakt door Aloha Bonaire: Street art van Aloha Bonaire – foto Inge Poorthuis

De mooiste street art op Bonaire

Wil jij ook genieten van de mooiste street art op Bonaire? Dat kan! Via deze website vind je de leukste vakanties naar het eiland. Geen keuze kunnen maken? Op deze website vind je nog meer mooie vakanties naar Bonaire.

Dit artikel bevat affiliatelinks

2.766