Auke op zondag: Vol verwachting

De staatssecretaris van Digitalisering en Koninkrijksrelaties, de heer Zsolt Szabó, heeft deze week een drietal eilanden bezocht om kennis te maken. De staatssecretaris is thuis in de wereld van digitaliseren, maar de eilanden zijn voor hem onbekend terrein. Al heeft hij Caribisch Nederland een keer bezocht toen hij woordvoerder Defensie voor de VVD was.

De staatssecretaris geeft toe dat hij Koninkrijksrelaties cadeau kreeg omdat het nu eenmaal in het pakket zit.

Voor wie zich afvraagt hoe die combinatie, digitaliseren en koninkrijksrelaties ooit in het leven is geroepen, komt mooie argumenten tegen.

‘Digitalisering is de redding van deze eilanden. Het kan niet anders dat wij ook qua digitalisering in de pas gaan lopen met Nederland. Wij zijn gebaat bij digitalisering van het onderwijs, e-government, e-health, paying solutions voor e-commerce. Wetten om digitalisering te reguleren en het stimuleren van een IC-sector. Ik hoop dat wij deze kans zien en oppakken’, schreef dr. Miguel Goede in 2022.

Dit argument vond bijval.

‘Het maakt dan niet meer uit waar je bent of in welke tijdzone en je kan gewoon met elkaar contact hebben. Vliegen tussen eilanden (dat duur is, en veel tijd kost) is niet meer zo vaak nodig.’

Hoe het gaat met e-government en e-health om maar wat te noemen, weet ik niet. Maar het nieuws over bijvoorbeeld het ziekenhuis op Curaçao en de commentaren van de Colleges Financieel Toezicht op het financiële beleid van de eilandbestuurders maken niet direct duidelijk hoe groot en positief de invloed van het digitaliseren op de ontwikkelingen op de eilanden is.

In ieder geval heeft het e-gedoe niet gezorgd voor minder reizen vanuit Den Haag naar de eilanden. De vorige staatssecretaris vloog niet alleen zelf bijna wekelijks heen en weer, ook moedigde zij deze dienstreizen aan:

Van Huffelen zegt dat ze anders is gaan denken over de problemen op de eilanden door haar verschillende werkbezoeken aan de eilanden. Zij vindt dat de reisbezoeken leiden tot betere politieke beslissingen in Den Haag voor mensen in het Caribisch deel van het koninkrijk.

De staatssecretaris vindt het belangrijk dat alle collega’s naar de eilanden komen. “Door samen met mijn collega’s te komen, kunnen we de kern van de problematiek zien,” aldus Van Huffelen. (nu.cw. -27 juni 2022)

Waarmee zij de helft van haar taakomschrijving overboord wist te zetten.

De nieuwe staatssecretaris verwacht volgens een persbericht van de Curaçaose regering dat de eilanden goed bestuur, solide financiën en zelfredzaamheid hoog in het vaandel hebben.

Welke rol de computer hierbij gaat spelen heeft hij nog niet duidelijk gemaakt.

Zoals zo veel niet duidelijk is als we het over de nieuwe coalitie hebben.

Caribisch Nederland zal net als iedereen af moeten wachten wat Den Haag voor haar in petto heeft.

Of de PVV weer met voorstellen komt om het gebied op Marktplaats te zetten of opnieuw de wet die het mogelijk maakt om veroordeelde Antilliaanse criminelen uit te zetten weer tevoorschijn tovert, is afwachten.

De overige coalitiegenoten zullen zich vermoedelijk niet interesseren voor de eilanden, deels bij gebrek aan koeien (BBB), deels omdat voor meneer Omzigt alles onduidelijk is.

Het lot van de eilanden is derhalve in handen van mevrouw Aukje de Vries van de VVD.

Voor haar pleit dat ze uit Friesland komt en als je de j uit haar naam haalt, kom je op vertrouwd en integer terrein.

