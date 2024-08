Algemeen Zonnepark Bonaire produceert meer dan verwacht Redactie 17-08-2024 - 1 minuten leestijd

Een beeld van het zonnepark op Bonaire. Foto: BBT

KRALENDIJK – Het zonnepanelenpark op Bonaire produceert boven verwachting veel energie. Uit de cijfers van de eerste vijf maanden van 2024 blijkt dat er gemiddeld 19% meer energie is opgewekt dan verwacht. Dat staat te lezen in een nieuwsbrief die afgelopen week werd gepresenteerd door Bonaire Bon Transition (BBT).

Maart was de beste maand van dit jaar tot nu toe, met een productie van maar liefst 921 kWh, wat 46% meer is dan verwacht. De toename in zonne-energieproductie helpt Bonaire niet alleen om aan de stijgende vraag naar elektriciteit te voldoen, maar draagt ook bij aan duurzaamheid door CO₂-uitstoot te verminderen.

Door het gedeelde eigenaarschap van ContourGlobal Bonaire en BBT kunnen de nodige investeringen in zonne-energie voor Bonaire gedaan worden, terwijl de energietarieven onder controle blijven.

Volgens BBT sluiten de resultaten aan bij de doelstellingen van Bonaire om een meer duurzame en diverse energievoorziening te realiseren. ContourGlobal Bonaire en BBT zijn dan ook heel tevreden met de behaalde resultaten.

Cruciaal

“De eerste vooruitgang is geboekt en er wordt actief gewerkt aan verdere ontwikkeling en uitbreiding van zonne- en windenergie, samen met andere partners op Bonaire. De inspanningen die nu verricht worden, zijn cruciaal voor de energievoorziening voor huidige en toekomstige generaties”, zegt BBT.

