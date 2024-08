Natuur Openbaar Ministerie geeft nog geen duidelijkheid over onderzoek brand vuilnisbelt Hans Hofstra 17-08-2024 - 1 minuten leestijd

Een bovenaanzicht van de brand op de vuilnisbelt. Foto: Openbaar Lichaam Bonaire

KRALENDIJK – Het Openbaar Ministerie van Bonaire heeft laten weten nog geen duidelijkheid te kunnen geven over de brandstichters van de vuilnisbelt. Volgens het OM is het onderzoek nog gaande.

In mei 2024 werd de vuilnisbelt volgens afvalverwerkingsbedrijf door twee omstanders in de brand gezet. Vele mensen moesten geëvacueerd worden. Ook hadden diverse bewoners last van ademhalingsproblemen.

Het OM laat weten dat onderzoeksgegevens bekend worden gemaakt als het onderzoek is afgerond.

Bekijk meer nieuws over de brand op de vuilnisbelt

0