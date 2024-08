Gezondheidszorg GGD Bonaire volgt de ontwikkelingen rondom Mpox met aandacht Redactie 17-08-2024 - 2 minuten leestijd

Patiënten die besmet zijn geweest spreken van een vreselijke ervaring. Foto: Adobe Stock.

KRALENDIJK – De afdeling Publieke Gezondheid van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) volgt de ontwikkelingen voor wat betreft het apenpokken virus met de nodige aandacht.

Dit zei gedeputeerde Nina den Heyer tijdens de persconferentie Bon Informá in antwoord op een vraag van ABC Online Media. Volgens Den Heyer is er, hoewel de mondiale ontwikkelingen rondom dit virus met interesse en aandacht worden gevolgd, nog geen aanleiding tot grote zorg. “Er was al eerder sprake van een uitbraak, maar die ontwikkeling zette zich niet door. Het is belangrijk om te vermelden dat er noch op Bonaire, noch in Nederland tot zover ziektegevallen zijn veroorzaakt door de pokkenvariant. Maar de afdeling is wel voorbereid om op te schalen met aandacht hiervoor, als dat nodig wordt”, aldus Den Heyer.

Hoewel het apenpokkenvirus, tegenwoordig vooral aangeduid als Mpox, al enige tijd aanwezig is in diverse delen van de wereld, leidt een nieuwe variant in Afrika die zich sneller verspreidt en mensen zieker maakt, tot zorg bij de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO).

Besmetting van het virus leidt tot koorts, opgezette lymfeklieren en kleine blaasjes op het lichaam. De blaasjes beginnen vaak in het gezicht, maar breiden zich daarna uit naar de rest van het lichaam. De blaren kunnen leiden tot flinke jeuk, maar kunnen ook fikse pijn veroorzaken. Patiënten die besmet zijn geweest met het virus spreken van een ‘vreselijke ervaring’.

Vaccinatie

Op dit moment wordt er op Bonaire niet gevaccineerd tegen deze situatie, maar afhankelijk van hoe het virus zich in de komende weken en maanden verder verspreidt, kan dit veranderen. Bij een eerdere uitbraak was het vaccin in 2022 wel enkele weken beschikbaar op het eiland. Uiteindelijk bleken maar enkele tientallen burgers zich te hebben aangemeld voor vaccinatie.

