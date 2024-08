Instagram Vacature Teamleider Melanie Zandwijk 16 augustus 2024

Mental Health Caribbean (MHC) verzorgt de geestelijke gezondheidszorg op Caribisch Nederland. Op Bonaire zijn we voor het team Kind & Jeugd (Hi5) op zoek naar een inspirerende en verbindende Teamleider. (40 uur per week. Standplaats: Bonaire)

Functie: Wat ga je doen?

In deze functie is het van belang dat je enerzijds kunt bijdragen aan de ontwikkelingen van de afdeling en anderzijds in staat bent om medewerkers in hun kracht te zetten en hun talenten te laten ontwikkelen en een verbindende factor te zijn. MHC hanteert het besturingsmodel van integraalmanagement waarbij je een integrale verantwoordelijkheid hebt voor de interne bedrijfsvoering naast het aansturen van het personeel. Ook zorg je voor een veilig leerklimaat en een omgeving waarin collega’s vol passie hun werk kunnen en willen uitvoeren. Dit doe je in nauwe samenwerking met de inhoudsverantwoordelijke waarmee je het duaal/zorginhoudelijke partnerschap vormt.

Je geeft leiding aan de medewerkers van Kind & Jeugd dat ook wel Hi5 wordt genoemd waardoor je verantwoordelijk bent voor de uitvoering van een aantal essentiële componenten van de HR-taken.

Je werkt nauw samen met andere teamleiders, waarbij jullie zorg dragen voor een gezamenlijke visie en richting weten te geven aan ontwikkelingen. Samen met de eilandmanager vormen jullie het regionaal managementteam (RMT).

Je draagt als bruggenbouwer bij aan een optimale samenwerking tussen de verschillende afdelingen van MHC en de ketenpartners.

Je organiseert en zit periodiek teamoverleg voor.

Je verzorgt de personeelsinzet en -planning binnen jouw team waarbij je ook de belastbaarheid van het personeel i.r.t. de caseload monitort.

Je bent verantwoordelijk voor het afdelingsbudget i.v.m. integraalmanagement.

Je stelt een meerjarig visie, beleid- en jaarplan op voor de afdeling o.b.v. vastgestelde formatieplaatsen.

Je doet voorstellen ter verbetering, optimalisering van het inhoudelijke en organisatorisch beleid in samenwerking met de zorginhoudelijke partner van jouw afdeling.

Je verstrekt informatie over de mogelijkheden van hulp- en dienstverlening aan collega-instellingen en ketenpartners.

Je neemt deel aan relevant werkoverleg, commissies en/of projectgroepen en levert daarmee een bijdrage aan de beleidsontwikkeling van het team en de organisatie.

Je bent snel, flexibel, kunt makkelijk schakelen en durft beslissingen te nemen op ieder aspect binnen de afdeling.

Functie: Wat vragen wij van jou?

Je beschikt over een relevante afgeronde HBO- opleiding. Daarnaast beschik je over kennis van management op post-hbo niveau.

Je hebt ervaring in het leidinggeven aan een team bestaande uit professionele medewerkers.

Het spreken van Nederlands is noodzakelijk voor deze functie. Daarnaast ben je bereid om een cursus Papiamento te volgen. Het spreken van Engels en/of Spaans is een pré.

Je weet medewerkers te stimuleren en te inspireren en bent je bewust van je voorbeeldrol als leidinggevende.

Je hebt een flexibele werkhouding.

Je geeft ruimte en vertrouwen, weet daarbij duidelijke kaders te stellen en kan professionals en afdelingen met elkaar te verbinden.

Organisatie: Waar ga je aan de slag?

MHC heeft zich ontwikkeld tot een allround GGZ-instelling. We werken vooral ambulant in intensieve samenwerking met zowel verwijzers en ketenpartners als met het informeel steunsysteem van cliënten. De aard van de problematiek kan variëren van licht enkelvoudig tot zwaar en complex. Naast onze ambulante manier van werken, passen we maatwerk toe en stellen we onze cliënt centraal. En om dit te bewerkstelligen werken onze medewerkers met creativiteit, passie en doorzettingsvermogen.

Waar staat Kind en Jeugd voor:

Kind en Jeugd genaamd Hi5 maakt onderdeel uit van de behandeling van Mental Health Caribbean op Bonaire, waar een diversiteit aan zorgproducten aangeboden wordt om vanuit herstel ondersteunende zorg te werken. Hi5 richt zich op kinderen en jongeren van 0 jaar tot 18 jaar (met uitloop tot 25 jaar) met achterstand of stagnatie van de ontwikkelingsgang en gepaard gaat met kinder- en jeugdpsychiatrische symptomatologie voortkomend complexe meervoudige ontwikkelingsproblematiek. De behandeling beoogt voorkomen dan wel correctie van de ontstane scheefgroei in de ontwikkeling van het kind en symptoomvermindering.

Er kan sprake zijn van hulpverlening in het vrijwillig kader en er kan sprake zijn van een kinderbeschermingsmaatregel. Wij bieden opname vervangende behandeling door ambulant en outreachend te werken.

Uitgangspunt binnen de behandeling is systemisch en oplossingsgericht werken

Het team MHC Kind heeft als ambitie om als all round ggz organisatie alle kinderen en jeugdigen een eerlijke kans krijgen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen tot veerkrachtige volwassenen. MHC verzorgt zowel op Saba en St. Eustatius als op Bonaire de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen.

Hi5 wil in een zo vroeg mogelijk stadium kinderen met psychiatrische problemen behandelen binnen de context van hun systeem en met de hulpvraag die er is .

Daarbinnen de systemen motiveren om er alles aan te doen om het kind zowel in het heden, als in de toekomst, een leven te geven met zo weinig mogelijk problemen en stagnaties in de ontwikkeling.

Hi5 deelt haar expertise d.m.v. consultatie aan ketenpartners en derden

Doel van al onze interventies is er op gericht te komen tot symptoomvermindering evenals het bevorderen van de ontwikkeling en het toekomstperspectief bij ieder kind, ongeacht welk psychiatrisch toestandsbeeld aanwezig is, zodat er een situatie ontstaat waarbij kwaliteit van leven van het kind aantoonbaar verbeterd wordt.

“Building on Fair Chances for all youth”

Organisatie: Wat bieden wij?

De inschaling van de Teamleider is op basis van kennis en ervaring op FWG 60 minimaal $ 4.055,- en maximaal $ 6.020,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur). Het gaat om een aanstelling van 40 uur per week voor de duur van een jaar waarbij een vaste aanstelling op termijn tot de mogelijkheden behoort.

Verder bieden we een dynamische werkomgeving met ontwikkelmogelijkheden en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo draagt MHC ruim bij aan je pensioenopbouw en wordt er tegemoet gekomen in de eventuele verhuis- / emigratiekosten.

Kom je ons team versterken?

Heb je interesse in deze functie? Stuur dan zo snel mogelijk je sollicitatie en CV naar humanresources@mentalhealthcaribbean.com

Indien je vragen hebt kun je contact opnemen met Mahilia Brewster, Eilandmanager Bonaire op +599 796 1032 of mahilia.brewster@mentalhealthcaribbean.com.

Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten uit het Caribisch Gebied of kandidaten die hun wortels hebben in het Caribisch Gebied de voorkeur.

Heb je interesse in deze functie? Stuur dan zo snel mogelijk, doch uiterlijk vóór maandag 19 augustus 2024 je sollicitatie en CV naar secretariaat@mentalhealthcaribbean.com.

