Algemeen Onvoltooid afvalproject in Kralendijk zorgt voor bezorgdheid bij lokale ondernemers Hans Hofstra 16-08-2024 - 3 minuten leestijd

In het centrum zou een ondergrondse afvalcontainer moeten komen. Foto - ABC Media Online

KRALENDIJK – Een onafgemaakt afvalproject rondom de plaatsing van ondergrondse vuilcontainers in Bonaire, leidt tot toenemende zorgen onder lokale ondernemers. Boudewijn Scholts, vertegenwoordiger van Crown Business Center Bonaire BV, ziet positieve veranderingen voor het ophalen voor afval op Bonaire, maar laat weten zich ook zorgen te maken over een niet afgemaakte ondergrondse container in het centrum van Kralendijk.

,,Dat de straat in het centrum is opgeknapt, daar zijn we blij mee,” aldus Scholts die vorig jaar zag dat bij de straatverbeteringen bij zijn onderneming in Kralendijk een ondergrondse container werd gemaakt. ,,Maar omtrent de organisatie van dit project, daar zet ik wel mijn vraagtekens bij. Ondertussen zit er namelijk vanaf september een groot gat in de grond. Ik schat in dat dit 2,5 tot 3 meter diep is. Ik maak me ernstig zorgen voor de veiligheid van toeristen en bewoners. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zeker met de diepte van dit gat. Als hier iemand in zou vallen, dan kunnen de gevolgen groot zijn”.

De ondergrondse container is vorig jaar geplaatst tussen het Terramar Museum en Bon Wokkie. In eerste instantie werden na de afronding van het project hekken om het gat geplaatst, om voorbijgangers te waarschuwen. Op dit moment zijn de meeste van die hekken verdwenen en zijn er nog maar twee overgebleven. De mogelijkheid om in het grote gat te vallen, is aanzienlijk.

Onduidelijkheid

Het afvalverwerkingsbedrijf Selibon liet aan Bonaire.nu weten dat zij geen informatie hebben over het project. Ze verwijzen naar de directie Toezicht en Handhaving van het Openbaar Lichaam Bonaire, die op hun beurt meldt dat de verantwoordelijkheid bij R&O Bonaire ligt.

,,Maar laat ik duidelijk zijn. Ik ben blij dat het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) dit initiatief neemt. Ondergrondse vuilniscontainers zijn naar mijn idee ideaal om hygiëne te bevorderen in het centrum. Ik steun het OLB dus ook met dit initiatief en wil me graag richting hen constructief opstellen. Maar wat ik me wel af vraag. Waarom wordt het niet afgemaakt? Zijn er nog geen containers op het eiland die geplaatst kunnen worden? En hoe zit het met het systeem om het afval hier dan op te halen? Het lijkt echter alsof er geen vrachtwagen en containers zijn besteld om het project af te ronden, waardoor het project stil is komen te staan. Dit is nu al tien maanden het geval. Er is helaas geen communicatie naar ons”, aldus Scholts.

