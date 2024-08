Vacatures Bonaire Vacature Medewerkers Bediening Melanie Zandwijk 15 augustus 2024

Medewerkers bediening gezocht voor nieuw restaurant bij Delfins Beach Resort Bonaire!

Werk jij binnenkort op een plek die voelt als vakantie?

Wij zoeken enthousiaste collega’s voor in de bediening voor ons nieuw te openen restaurant. Ervaring in de horeca is mooi meegenomen, maar niet vereist. Zolang je een leuke persoonlijkheid hebt en een hart voor eten, drinken en service, pas jij perfect in ons team!

Over Delfins Beach Resort Bonaire

Bij Delfins Beach Resort Bonaire verwelkomen we onze gasten met open armen en helpen we hen ons resort én het eiland Bonaire in al zijn facetten te omarmen. Met de opening van twee nieuwe horeca- en winkelconcepten zoeken wij vanaf 15 augustus:

Functie: Medewerkers bediening

Uren: 24-40 uur per week of op oproepbasis

Wie ben jij?

Horeca-ervaring is een pré, maar geen vereiste.

Je hebt een hart voor service en eten, en staat te popelen om samen met ons iets moois op te bouwen.

Je bent een vrolijke persoonlijkheid en tovert elke dag weer een glimlach op het gezicht van onze gasten en collega’s.

Wat ga je doen?

Als medewerker bediening geef je kleur en smaak aan onze nieuwe horecaconcepten. Je zult werken in diverse settings, van ons restaurant met ontbijt, lunch en diner tot onze koffiebar en events in ons Event Center. Zwembadservice en versgebakken brood verkopen behoren ook tot de werkzaamheden.

Wat vragen wij van jou?

Je kijkt ernaar uit om nieuwe concepten samen met een team te starten.

Je geniet ervan als onze gasten genieten.

Je hebt oog voor detail en kent de waarde van kwaliteit.

Je werkt met plezier en ondersteunt je collega’s.

Je bent flexibel en kunt ook ’s avonds en in het weekend werken.

Je spreekt Nederlands of Engels; kennis van Papiamentu en Spaans is een pluspunt.

Wat bieden wij jou?

Bij Delfins Beach Resort zorgen we goed voor onze gasten, maar minstens zo goed voor jou. Wij bieden:

Een aantrekkelijk salaris

Goede aanvullende arbeidsvoorwaarden zoals een spaarregeling en kortingen bij partners

Ontwikkelmogelijkheden via de Delfins Home app

Een gezellig en gemotiveerd team van collega’s

Over Delfins

Delfins Beach Resort Bonaire is trots op Bonaire en vice versa. Ons resort beschikt over een eigen strand en pier, twee grote zwembaden, toprestaurants, een uitgebreide gym en nog veel meer. We dragen actief bij aan het behoud van Bonaire’s biodiversiteit door middel van ons initiatief “Bloom Back Bonaire”. Ons doel is dat elke gast Bonaire volledig omarmt en een onvergetelijk verblijf heeft.

Solliciteren

Lijkt het je wat om te werken op een plek die voelt als vakantie, met volop aandacht voor jouw welzijn en ontwikkeling? Solliciteer dan nu! Stuur je motivatie en cv (samen in één document) naar werk@delfinsbeachresort.com.

Heb je nog vragen? Onze HR Medewerker Suzan helpt je graag verder. Neem contact op via e-mail of bel naar +599 715 5002. We kijken uit naar je sollicitatie!

