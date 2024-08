Algemeen Betere privacybescherming inwoners Caribisch Nederland bij melding discriminatie Redactie 15-08-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – De privacy van inwoners van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba die melding maken van discriminatie optimaal beschermen. Dat is de kern van een besluit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat in consultatie gaat. Dit betekent dat iedereen die hierover wil meedenken zijn of haar mening kan geven. Dit kan tot en met 15 oktober 2024 in het Nederlands, Engels en Papiamentu op deze site: www.internetconsultatie.nl/persoonsgegevensbes.

Door dit besluit krijgen inwoners van Caribisch Nederland duidelijkheid over de persoonsgegevens die mogen worden verwerkt, aan wie ze mogen worden verstrekt en hoe lang ze mogen worden bewaard.

Minister Uitermark (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties): ‘’Gelijke behandeling is een grondrecht en het is heel belangrijk dat de gelijke behandelingswetten ook van toepassing worden op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Daarbij moeten we ervoor zorgen dat de privacy van mensen die melding maken van discriminatie optimaal wordt beschermd. Zodat iedereen zich veilig kan voelen om zo’n melding te maken.’’

Staatssecretaris Zsolt Szabó (Digitalisering en Koninkrijksrelaties): “Door te zorgen voor bescherming van de privacy van burgers op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, hoop ik dat ook inwoners van deze eilanden een minder hoge drempel ervaren om zich te melden als ze discriminatie ervaren. Ik hoop dat mensen de kans aangrijpen om mee te denken hoe we dit zo goed mogelijk kunnen regelen.”

Betere bescherming discriminatie

Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel gelijkebehandelingswetgeving in Caribisch Nederland. Dit besluit is daar een onderdeel van.

Door de gelijkebehandelingswetgeving kunnen inwoners van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba die zich gediscrimineerd voelen op welke grond dan ook (geslacht, leeftijd, afkomst, godsdienst, handicap, seksuele gerichtheid etc.) een beroep doen op de anti-discriminatiebepalingen. Ook kunnen inwoners een melding doen bij een nieuwe anti-discriminatievoorziening en daar gratis hulp en advies vragen. Elk eiland krijgt hiertoe een loket waar ook bredere juridische vragen worden opgepakt. Tot slot kunnen ze naar het College voor de Rechten van de Mens stappen voor een oordeel in hun zaak.

35