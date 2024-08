Politie & Justitie Aspirant-agenten KPCN hebben rijvaardigheidstraining en -examen Redactie 15-08-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – In de periode van maandag 19 augustus tot en met woensdag 9 oktober volgen aspirant-agenten van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) een intensieve rijvaardigheidstraining, gevolgd door een examen. Gedurende deze periode zal er regelmatig gebruik worden gemaakt van optische (zwaailicht) en geluidssignalen.

Onder toezicht van gecertificeerde instructeurs van zowel het KPCN als de Politieacademie worden de aspirant-agenten getraind en beoordeeld op hun vermogen om snel, maar vooral veilig, van de ene locatie naar de andere te verplaatsen in (spoed)situaties. Deze training is cruciaal voor het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn om effectief te reageren in noodsituaties.

Bewust

Het KPCN verzoekt bewoners en weggebruikers om zich bewust te zijn van deze training en om op de gebruikelijke wijze te reageren op de gevoerde noodsignalen. Bestuurders wordt aangeraden niet in paniek te raken bij het zien van het voertuig, zo mogelijk opzij te gaan, rustig te blijven rijden en bij een rotonde eventueel een extra rondje te rijden, zodat de politieauto verder kan rijden.

