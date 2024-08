Politie & Justitie Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA bezoekt politiebureau op Bonaire Redactie 15-08-2024 - 1 minuten leestijd

Foto KPCN

KRALENDIJK – Op woensdag 14 augustus bracht Lauren Carney, een hoge vertegenwoordiger van de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA), een bezoek aan het politiebureau van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) op Bonaire. Carney is verantwoordelijk voor het DEA-kantoor in Curaçao en het Caribisch gebied.

Tijdens haar bezoek sprak ze met het management van de politie op Bonaire. Ze bespraken hoe ze samen beter kunnen samenwerken om drugscriminaliteit in de regio aan te pakken. Het ging vooral over het tegengaan van de handel en distributie van drugs tussen verschillende landen.

Carney kreeg ook een rondleiding waarbij ze meer leerde over de verschillende afdelingen van de politie. Zo kreeg ze uitleg over hoe het team informatie verzamelt en analyseert, hoe forensisch onderzoek wordt gedaan in drugszaken, en hoe de politie digitale criminaliteit aanpakt die vaak met drugshandel te maken heeft.

0