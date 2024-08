Vacatures Bonaire Vacature Projectleider | Uitvoerder Melanie Zandwijk 14 augustus 2024

Wij zijn De Wit Group, een vooraanstaand bouwbedrijf dat jaarlijks ruim 400 recreatiewoningen, flexwoningen, mantelzorgwoningen, tuinkantoren, en reguliere woningen realiseert. Dit doen we vanuit onze fabriek in Zaandam, waarbij we innovatieve bouwmethoden zoals staalframe constructie, prefab en modulaire bouw toepassen. We bouwen voor grote opdrachtgevers in de recreatiesector, woningcorporaties en particulieren, zowel in Nederland als op Bonaire. Ons bouwproces is niet alleen toekomstgericht, maar ook duurzaam en innovatief. Wil jij deel uitmaken van ons groeiende team? Dan is deze vacature voor jou!

Jouw Rol:

Als Projectleider/Uitvoerder op Bonaire heb je de dagelijkse leiding over onze projecten op het eiland. Je bent de spil tussen de projectlocatie en de directie, waarbij je zorgt voor een soepele, efficiënte en tijdige uitvoering van de werkzaamheden Je houdt toezicht op de planning, budgetten en kwaliteit, signaleert risico’s en knelpunten en zoekt hierbij altijd naar kansen en oplossingen. Je werkt nauw samen met ons uitvoeringsteam en onderaannemers en hebt regelmatig contact met opdrachtgevers.

Jouw Profiel:

Een afgeronde hbo-opleiding in bouwkunde, of een afgeronde mbo-opleiding met minimaal vijf jaar ervaring als uitvoerder.

Ervaring met woning- en utiliteitsbouwprojecten.

Kennis en ervaring met MS Office.

Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Spaanse en/of Papiamentse taal, zowel in woord als geschrift.

Woonachtig op Bonaire of bereid om naar Bonaire te verhuizen.

Bekend met lokale bouwvoorschriften en -normen.

Groot verantwoordelijkheidsgevoel en het vermogen om hiernaar te handelen.

Sterke communicatieve vaardigheden en organisatorisch talent.

In het bezit van rijbewijs B.

Multicultureel Team:

Bij De Wit Group werken we in een multicultureel en divers team. We zijn trots op de verschillende achtergronden en perspectieven die bijdragen aan het succes van onze projecten. Als Uitvoerder voel je je thuis in een omgeving waar diversiteit wordt gewaardeerd. Wij bieden je een cultuur waarin je verantwoordelijkheid krijgt, neemt en draagt. We willen dat onze mensen werken vanuit hun eigen kracht en zich prettig en veilig voelen.

Wat bieden wij:

Een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid.

Een kans om te werken in een unieke en inspirerende omgeving op Bonaire

Ruimte voor persoonlijke en professionele groei.

Een competitief salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Ondersteuning bij verhuizing indien nodig.

Interesse?

Stuur je motivatie en cv naar carlos@dwgbouw.com. We kijken ernaar uit om kennis met je te maken en te bespreken hoe jij deel kunt uitmaken van ons team op Bonaire!

