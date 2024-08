Luchtvaart & Reizen Toestel Divi Divi Air maakt voorzorgslanding op Aruba na rook in cabine Redactie 14-08-2024 - 1 minuten leestijd

Een vliegtuig van Divi Divi Air op de Reina Beatrix luchthaven van Aruba. Foto: Divi Divi Air

ORANJESTAD – Een toestel van Divi Divi Air heeft op dinsdag aan het eind van de middag een voorzorgslanding gemaakt op Aruba.

Het toestel, met vluchtnummer 3R279 was net opgestegen van de Reine Beatrix luchthaven, toen de piloten rook in de cabine waarnamen. Dit deed hen besluiten de vlucht af te breken en een voorzorgslanding te maken.

Het DHC-6 ‘Twinotter’ toestel landde vervolgens zonder verdere problemen. Hoewel de brandweer na de landing bij het toestel aanwezig was, is dat volgens directrice Germaine Durand van Divi Divi Air een standaardprocedure in dit soort gevallen.

Nakijken

Het toestel wordt nagekeken voor het weer wordt ingezet voor vluchten tussen de eilanden.

95