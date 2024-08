Nieuws van Bonaire Schade op Sint-Maarten door tropische storm Ernesto valt mee Redactie 14-08-2024 - 1 minuten leestijd

Red Cross building - Foto Gromyko Wilson-721 news

PHILIPSBURG – Tropische storm Ernesto heeft dinsdag enige schade aangericht op Sint-Maarten, zoals omgevallen bomen, klein puin op de wegen en gebroken elektriciteitskabels in het Cul de Sac-gebied. Er is ook sprake van structurele schade aan gebouwen in Belvedere en Maho, en aan de tenten op de markt van Philipsburg. Daarnaast liep een bevoorradingsschip aan de grond bij Great Bay Beach, waarbij de bemanning gered moest worden.

Tropische storm Ernesto passeerde dinsdagmiddag ongeveer zeventig kilometer ten zuiden van Sint-Maarten en is nu voorbij Puerto Rico. De hoogste windstoot die bij luchthaven werd gemeld, was ruim 95 kilometer per uur.

Hoewel bedrijven vandaag weer mogen openen, blijven scholen gesloten tot donderdag, zo kondigde interim-premier Dr. Luc Mercelina dinsdagavond aan in een nationale toespraak.

Airport

Ondanks dat de tropische stormwaarschuwing inmiddels is opgeheven, blijft er een overstromingswaarschuwing van kracht tot woensdag 18:00 uur. De Princess Juliana International Airport (PJIA) is weer open, maar reizigers wordt geadviseerd om mogelijke vertragingen en annuleringen te controleren bij hun luchtvaartmaatschappij.

Schoonmaakploegen zijn hard aan het werk om de wegen vrij te maken, automobilisten wordt aangeraden voorzichtig te rijden, vooral in laaggelegen gebieden.

