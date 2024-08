Sport & Vrije tijd Olympisch surfster Sara Wennekes droomt van Bonaire: ‘Ik wil heel graag gaan’ Hans Hofstra 14-08-2024 - 3 minuten leestijd

Sara Wennekes wil graag naar Bonaire komen. Foto: World Sailing / Jean-Louis Carli

PARIJS – De Nederlandse Olympisch surfster Sara Wennekes, die recent deelnam aan de Olympische Spelen in Parijs, heeft laten weten dat Bonaire hoog op haar verlanglijst staat. Wennekes, die in de IQ-foil klasse uitkwam en 16e werd, kijkt uit naar een mogelijk bezoek aan het eiland om te windsurfen, duiken en wellicht een clinic te geven.

Sara Wennekes (28) heeft jarenlang hard gewerkt om de Olympische Spelen te bereiken. Dit jaar was het voor het eerst dat de IQ-foil klasse deel uitmaakte van het olympische programma. Wennekes, die eerder dit jaar nog vierde werd op het WK, wist tijdens de Spelen in Marseille niet door te dringen tot de medailleraces.

Voor Wennekes, die vlak na Parijs liet weten misschien naar Bonaire te willen komen om terug te kijken op het evenement, ,,Ik ben supertrots dat ik de Spelen heb gehaald. Ik was niet blij met het resultaat. Onder andere had ik problemen met een breuk in mijn foil-box. Hier kwam ik na drie dagen achter. Ook hielpen een aantal protesten aan het begin van het evenement ook niet mee. Het is nog niet helemaal duidelijk waarom het niet goed ging, maar dat moet ik met mijn coach goed evalueren.” Ondanks de teleurstelling blijft Wennekes positief en kijkt ze vooruit naar de toekomst. ,,Ik wil de lessen van deze Spelen meenemen naar de volgende Spelen in 2028 van Los Angeles.” Olympisch surfster Sara Wennekes wil graag naar Bonaire komen. World Sailing / Sander van der Borch

Surfen, wingen en duiken

Wat betreft haar toekomstplannen, heeft Wennekes haar zinnen gezet op een bezoek aan Bonaire. ,,Ik ga sowieso meedoen aan de PWA-wedstrijden in Japan. Daar kijk ik naar uit. Maar ook wil ik heel graag naar Bonaire. Het staat al langer op mijn lijstje, omdat er bijvoorbeeld goeie windsurfers hier zijn. Daarnaast kan je hier wingen en duiken. En allicht kan ik daar ook een clinic geven. Het is nog niet zeker. Maar het lijkt me leuk om later dit jaar te komen,” aldus Wennekes.

Bonaire staat bekend om zijn uitstekende windsurfmogelijkheden en trekt jaarlijks vele surfers van over de hele wereld aan. Mocht Wennekes haar plannen doorzetten, dan zou het eiland binnenkort een olympisch atleet mogen verwelkomen op haar wateren.

