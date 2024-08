Vacatures Bonaire Vacature Pedagogisch Medewerker Kinderdagverblijf Melanie Zandwijk 13 augustus 2024

Ben jij een net afgestudeerde of ervaren pedagogisch medewerker met een grote passie voor kinderopvang? Heb jij een hart voor kinderen en wil je bijdragen aan hun groei en ontwikkeling in een warme en stimulerende omgeving? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Functie: Pedagogisch Medewerker Kinderopvang bij Bubbles Care

Als Pedagogisch Medewerker bij Bubbles Care speel je een cruciale rol in het leven van de kinderen en hun ouders. Je bent verantwoordelijk voor het bieden van hoogwaardige zorg en educatie, het bevorderen van een positieve groepsdynamiek, en het creëren van een veilige en stimulerende omgeving.

Wat wij belangrijk vinden:

Een relevant MBO-diploma niveau 2, 3, of 4, dat je kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker.

Goede communicatieve vaardigheden en het vermogen om zowel zelfstandig als in een team te functioneren.

Doorzettingsvermogen, stressbestendigheid en een positieve instelling.

Een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel en betrouwbaarheid.

Affiniteit met pedagogische zorg.

Beheersing van de Nederlandse en Papiamentse taal.

Een geldige VOG-verklaring of bereidheid om deze aan te vragen.

EHBO-kennis voor kinderen (pré).

Wat wij bieden:

Een dienstverband voor 32-40 uur per week.

Een goed salaris afhankelijk van opleiding en werkervaring.

160 vakantie-uren bij een fulltime aanstelling.

Online trainingen.

Scholing en intervisie voor jouw persoonlijke ontwikkeling en die van je team.

Ruime ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden.

Veel vrijheid om eigen ideeën uit te voeren.

Over Bubbles Care

Bubbles Care is een kleinschalige kinderopvang die opvang biedt aan kinderen van 2 tot en met 12 jaar in de vorm van peuteropvang en naschoolse opvang (NSO). Bij Bubbles Care staan de kinderen en hun ontwikkeling centraal. Wij bieden een veilige, stimulerende en liefdevolle omgeving waar kinderen kunnen groeien en bloeien. Kwaliteit, professionaliteit en individuele aandacht zijn voor ons van groot belang. Wij stimuleren kinderen om het beste uit zichzelf te halen, zodat zij zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen in een geborgen en veilige omgeving. Door een kind te vormen, versterken en stimuleren, dragen we bij aan hun toekomst.

Solliciteer Nu!

Ben jij de enthousiaste en zorgzame Pedagogisch Medewerker die wij zoeken? Stuur je CV en motivatiebrief naar vacaturesbubblescare@outlook.com en laat ons weten waarom jij de perfecte aanvulling bent op ons team. De sluitingsdatum voor deze vacature is 13 september 2024.

Bij Bubbles Care kijken we uit naar jouw unieke bijdrage en visie. Samen kunnen we het verschil maken in het leven van kinderen!

Bedrijfsnaam: Youth Development

Contactpersoon: Marijenia Paulina

Locatie: Kralendijk, Bonaire

Adres: Nawati, Kaya Plata 24

E-mail: vacaturesbubblescare@outlook.com

Telefoon: +599 701 6846

