Vacatures Bonaire Vacature Baliemedewerker Melanie Zandwijk 13 augustus 2024

Op zoek naar een uitdagende baan waarin klantcontact en dienstverlening samenkomen? Help jij graag klanten verder met jouw kennis en ervaring?

FXDC Post zoekt per direct een baliemedewerker die zeer servicegericht is. Daarnaast zorg jij voor een goede administratieve afhandeling en zorg jij ook dat de balie er altijd netjes & verzorgd uitziet.

WAT GA JE DOEN?

Jij bent HET gezicht van FXDC Post Bonaire. Alle klanten die binnenkomen, hebben als eerste met jou contact. Je zal de klanten te woord staan met vragen over betalingen, zendingen, het versturen of afhalen van hun pakketten, financiële transacties, of andere balie gerelateerde activiteiten.

Onderhouden van contact met je klanten. Ook via e-mail en telefoon

Klanten helpen en adviseren

Het verwerken van orders

Inruimen van binnengekomen pakketten

Bestellingen klaarleggen

Postzendingen klaarmaken

Financiële transacties afhandelen

Werken met verschillende programma’s

Krijg je energie van deze werkzaamheden? Zo ja, stuur dan meteen je sollicitatiebrief naar ons.

WAT MOET JE IN HUIS HEBBEN?

MBO werk- en denkniveau

Een commerciële instelling

Klant en servicegericht

Communicatief vaardig in het Engels, Nederlands & Papiaments

Jezelf willen verbeteren en ontwikkelen

Geduldig en stressbestendig

Een hands-on mentaliteit

Fulltime – en per direct beschikbaar

WAT BIEDEN WIJ JOU?

Een leuke en energieke werkomgeving

Een markt conform salaris

Mogelijkheid voor opleidingen en trainingen

Is dit wat voor jou, solliciteer dan direct en stuur je C.V. en motivatie brief naar info@fxdc-post.com

Schrijf je in voor de vacature nieuwsbrief Bonaire.nu heeft hét vacatureplatform van het eiland. Wil jij geen vacature missen? Meld je dan hieronder direct aan voor de nieuwsbrief met het actuele vacatureaanbod. Deze ontvang je dagelijks in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven. En, volg je ons al op Instagram? Hier vind je tevens alle laatste vacatures.

7