Personeel KLM zet zich in voor droom voor de met spasme kampende Billy Valentijn

KLM-piloot Niels de Leeuw gaat de marathon van Curacao op slippers lopen om geld in te zamelen voor Billy Valentijn.

KRALENDIJK – Het verhaal is bekend. Billy Valentijn, die jarenlang op Bonaire woonde en nu door zijn spasme in Nederland verblijft, droomt ervan nog één keer terug te keren naar Bonaire. Deze droom, het zwemmen in prachtige zee, lijkt bijna onbereikbaar vanwege de hoge kosten: KLM vraagt 36.000 dollar voor een retourticket voor Billy. Dit leverde de luchtvaartmaatschappij veel kritiek op. Ook binnen het eigen bedrijf. Ook bij het eigen personeel zijn vraagtekens. Piloot Niels de Leeuw laat het er niet bij zitten en heeft besloten om Billy te gaan helpen via zijn platform Run4Billy.

Valentijn heeft nog één droom. Zijn grootste wens, nog één keer op vakantie gaan naar Bonaire waar zijn moeder op hem wacht. Hiervoor zal er diep in de buidel getast moeten worden. Valentijn zal namelijk in een bed vervoerd moeten worden. Hiervoor zullen er stoelen verwijderd en opnieuw geplaatst moeten worden. Alleen KLM biedt de mogelijkheid om Valentijn te vervoeren. Hiervoor hebben zij een prijs bepaald. In eerste instantie werd gesproken over 30.000 dollar. Maar om uiteindelijk Billy’s droom waar te maken blijkt dat KLM een totaalprijs van 36.000 dollar vraagt.

Deze misschien wel onmogelijke vraag werd door onder andere lezers van Bonaire.nu positief beantwoord. Via een Gofundme actie werd er al een dikke 7.500 dollar binnengehaald. Met de al reeds bestaande fondsen van 15.500 dollar is er nu in totaal al 23.000 dollar verzameld. Doneren via gofundme kan nog steeds.

KLM-personeel zet zich in

Maar niet de actie van Billy Valentijn leeft alleen bij de lezers van Bonaire.nu. Ook personeel van KLM heeft van zich laten horen. Zo heeft piloot Niels de Leeuw van de luchtvaartmaatschappij laten weten om op 24 november mee te gaan doen aan de marathon van Curaçao. Dit doet hij niet op hardloopschoenen, maar op slippers. Zijn doel, geld inzamelen om de droom van Billy Valentijn waar te maken.

De redactie van Bonaire.nu heeft meerdere malen contact gezocht met de woordvoerder van KLM, maar tot op heden heeft de luchtvaartmaatschappij nog niet gereageerd. De Leeuw probeerde contact te krijgen met zijn werkgever, maar ook de piloot ving bot en kreeg tot op heden geen reactie.

