Onderwijs Onderzoek: Caribische studenten voelen zich niet altijd thuis in Nederland Redactie 13-08-2024 - 2 minuten leestijd

Monique Pennings voor WeConnect

AMSTERDAM – Caribische studenten in Nederland voelen zich vooral buiten de Randstad minder thuis. Dit blijkt uit een onderzoek van masterstudent Jelano Hendriksma aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In zijn studie onderzocht hij wat bijdraagt aan het gevoel van thuishoren van Caribische studenten in Nederland en welke barrières daarbij een rol spelen.

Hendriksma voerde zijn onderzoek uit als onderdeel van zijn studie Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in the Health & Life Sciences. Onder begeleiding van Durwin Lynch, coördinator van de masteropleiding, interviewde hij twaalf Caribische studenten die verschillende HBO- en WO-opleidingen volgen in Nederland. De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd aan de opdrachtgevers Stichting WeConnect en Athena Research, het onderzoeksinstituut van de VU.

Uit het onderzoek blijkt dat studenten buiten de Randstad meer moeite hebben om een thuisgevoel te ontwikkelen. Ze ervaren vaker discriminatie en racisme, vaak subtiel geuit in de vorm van microagressie. Dit gebeurt soms uit onwetendheid of een gebrek aan interesse in andere culturen. Dit verschil in ervaring benadrukt hoe belangrijk de geografische locatie is voor het welzijn van de studenten.

In zijn aanbevelingen pleit Hendriksma voor het voortzetten van initiatieven zoals die van WeConnect, die veilige plekken creëren waar studenten hun ervaringen kunnen delen. Onderwijsinstellingen worden aangespoord om cultureel sensitieve mentoren in te zetten. Daarnaast zouden scholen op de Caribische eilanden meer aandacht moeten besteden aan de voorbereiding van studenten op de cultuurshock en de mogelijke gevoelens van buitensluiting die ze in Nederland kunnen ervaren.

Studenten zelf worden aangemoedigd om actief deel te nemen aan studentenverenigingen, gesprekken aan te gaan en te reflecteren op hun identiteit en gevoelens in hun nieuwe omgeving.

Durwin Lynch, stagebegeleider van het onderzoek, benadrukt het belang van vervolgonderzoek. Hij stelt voor om een bredere vragenlijst te ontwikkelen en te valideren om zo meer inzicht te krijgen in de ervaringen van uitsluiting en hoe dit hun mentale gezondheid en studiesucces beïnvloedt. WeConnect-manager Tanja Fraai voegt hieraan toe dat het moeilijk is om studenten te volgen vanwege privacykwesties, maar dat vertrouwen en open communicatie essentieel blijven.

Het volledige onderzoek, getiteld ‘Exploring the Sense of Belonging of Dutch Caribbean Students in the Netherlands,’ is beschikbaar voor geïnteresseerden.

97