Overheid CBP BES dreigt overheid Bonaire met opleggen boete door niet nagekomen afspraken Redactie 13-08-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK- De Commissie Toezicht Bescherming Persoonsgegevens BES (CBP BES) zegt voornemens te zijn een zogenaamde ‘last onder dwangsom’ op te leggen aan het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). Deze stap is genomen omdat het OLB de aanbevelingen van CBP BES niet heeft opgevolgd en eerdere afspraken niet is nagekomen.

In maart 2023 voerde CBP BES een controle uit bij het OLB. Hieruit bleek dat het clean desk en clear screen beleid, onderdeel van het beleid ‘Op weg naar bewustwording informatieveiligheid’, onvoldoende was geïmplementeerd. Persoonsgegevens worden daardoor niet adequaat beschermd.

Ondanks het rapport en de gestelde deadlines van 1 oktober 2023 en 1 maart 2024, heeft het OLB het, volgens CPB-BES nagelaten de nodigde maatregelen te nemen, of heeft zij CBP BES daarover onvoldoende geïnformeerd. Daarnaast heeft het OLB geen inhoudelijke reactie gegeven op de schriftelijke vragen van CBP BES, die beantwoord hadden moeten zijn vóór 22 april 2024.

Op grond van het voorgaande concludeert de Commissie dat het beleid ‘Op weg naar bewustwording informatieveiligheid’ niet deugdelijk is geïmplementeerd door het OLB met als gevolg dat het OLB (nog) niet voldoet aan de adequate organisatorische- en technische bescherming van de persoonsgegevens bij de diverse werkplekken.

De zogenaamde last onder dwangsom is een correctief handhavingsinstrument dat de CBP BES ter beschikking staat. Het gaat om een Last onder dwangsom van $15.000 indien tijdige implementatie van maatregelen uitblijft. Dat bedrag kan nog oplopen tot $90.000,-

Passend

CPB-BES zegt in een persverklaring de maatregel passend te vinden om het OLB te doen bewegen de voorgeschreven aanbevelingen alsnog uit te voeren ‘en verdere schendingen van de privacywetgeving te voorkomen’.

Het volledige rapport en meer informatie zijn beschikbaar op de website van CBP BES: www.cbpbes.com.

53