Natuur Acht uur durende zwemtocht rond Klein Bonaire haalt ruim 13.000 dollar op voor schildpaddenonderzoek Redactie 13-08-2024 - 1 minuten leestijd

Daan en Kate voor de kust van Klein Bonaire. Foto: STCB

KRALENDIJK – Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) heeft met succes 13.363 ingezameld tijdens de actie ‘11K for Sea Turtle Research in Lac Bay’ dankzij een bijzondere actie van twee medewerkers.

Voor de actie zwommen veldcoördinator Daan en stagiaire Kate op 30 juli jl. een afstand van 11 kilometer rondom Klein Bonaire. Een, zelfs onder de meest gunstige weersomstandigheden een uitputtende tocht die acht uur duurde.

De opbrengst van de actie is bedoeld voor de aanschaf van twee nieuwe onderzoeksnetten, essentieel voor het monitoren van de gezondheid en groeisnelheid van groene zeeschildpadden in Lac Bay. Het huidige net is aan vervanging toe, en zonder nieuw materiaal zou het onderzoek in gevaar komen.

De actie bleek na afloop het doelbedrag van $ 11.000 overigens ruimschoots te hebben overschreden. Het overblijvende geld zal worden ingezet voor de reguliere werkzaamheden rondom de bescherming van de zeeschildpadden op het eiland.

Erkentelijk

STCB zegt alle donateurs en sponsors erkentelijk voor hun steun, waardoor het voor de schildpadden belangrijke onderzoek kan worden voortgezet. Zo sponsorde Van Den Tweel Supermarket het eten en drinken voor zwemmers en vrijwilligers. De Stichting DierenLot verdubbelde de eerste 1250 dollar die binnenkwam.

