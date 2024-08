Nieuws uit Nederland Kiran Badloe deelnemer in nieuwe seizoen Expeditie Robinson Hans Hofstra 12-08-2024 - 1 minuten leestijd

De deelnemers van Expeditie Robinson. Foto: RTL

KRALENDIJK – Oud-olympisch atleet Kiran Badloe is één van de deelnemers van het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson. De windsurfer, die goud pakte op de Olympische Spelen in Tokio, groeide als kind op Bonaire op.

In totaal zullen twintig kandidaten het tegen elkaar opnemen in Expeditie Robinson. Dit seizoen is het programma opgenomen in Maleisië. In verschillende spectaculaire spelonderdelen gaan de deelnemers de strijd met elkaar aan.

Ook presentatrice Nicollete Kluijver zal dit jaar weer het spectaculaire programma organiseren. In een exclusief interview met Bonaire.nu liet Kluijver in juni nog weten dat zij Bonaire altijd in haar hart zal dragen.

