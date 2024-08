Sport & Vrije tijd Tweede tenniscompetitie volwassenen start in oktober Hans Hofstra 11-08-2024 - 2 minuten leestijd

De tenniscompetitie voor volwassenen gaat in oktober van start.

KRALENDIJK – De Bonaire Lawn Tennis Bond (BLTB) organiseert in oktober opnieuw de tweede tenniscompetitie voor dubbels van dit jaar. Gedurende de hele maand oktober zullen er op zaterdagmiddag poulewedstrijden plaatsvinden. Dit jaar worden er wedstrijden georganiseerd op minimaal drie verschillende niveaus.

Deelnemers kunnen zich als dubbelteam inschrijven. Voor diegenen die geen partner hebben, biedt de organisatie de mogelijkheid om een partner te vinden. De competitie omvat herendubbel, damesdubbel en gemengd dubbel. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zullen de poules worden ingedeeld of onderdelen samengevoegd. Beginnende, maar ook meer ervaren spelers kunnen meedoen.

Speeldata

De wedstrijden worden gespeeld op zaterdag tussen 17.00 en 20.00 uur, afhankelijk van het aantal deelnemers zullen de wedstrijden plaatsvinden bij Sabadeco en Eddie’s courts. Elke deelnemer speelt minimaal drie van de zes weekenden. Als iemand op een speeldag verhinderd is, zal de organisatie in overleg met de tegenstander een nieuwe speeltijd afspreken of een invaller regelen. Per speeldag speelt iedere deelnemer maximaal één wedstrijd.

De wedstrijden worden gespeeld om twee gewonnen sets. Indien een derde set nodig is, wordt deze beslist met een supertiebreak. Bij een stand van 40-40 in een game wordt een beslissend punt gespeeld. De voorlopige speeldagen zijn: 29 september, 5 oktober, 12 oktober, 19 oktober, 26 oktober en 2 november (als uitloopdatum).

