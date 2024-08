Overheid BES-eilanden verzetten zich tegen belastingplannen voor 2025 Redactie 11-08-2024 - 2 minuten leestijd

De eilanden zijn geschokt over het gebrek aan overleg, een politiek debat en een zorgvuldige analysve van de impact van de voorgestelde maatregelen. Foto: Adobe stock

KRALENDIJK/ORANJESTAD/THE BOTTOM- De eilandsraden van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba hebben gezamenlijk scherpe bezwaren geuit tegen het voorgestelde Belastingplan BES-eilanden 2025. De bestuurscolleges vrezen dat de voorgestelde belastingmaatregelen een negatieve impact zullen hebben op de lokale bevolking en bedrijven.

Het stoort de eilanden dat er nauwelijks fundamentele afwegingen zijn gemaakt in aanloop naar de voorgestelde maatregelen, die werden opgesteld onder voormalige Staatssecretaris Marnix van Reij. “Waar in de belaslingplannen voor Europees Nederland en ook in de politieke debatten in de Tweede en Eerste Kamer uitvoerig aandacht wordt besteed aan koopkrachteffecten en doelgroepen, lijkt er voor Caribisch Nederland beleid vanuit de losse pols te worden gemaakt”, zo staat onder meer in de brief die is verstuurd aan Minister Boon van Financiën. De brief, die buitengewoon gedetailleerd is als het gaat om een reactie op bijna alle voorgestelde maatregelen, is getekend door de bestuurscolleges is ook verstuurd uit naam van de respectievelijk eilandsraden en het kiescollege Bonaire.

De belangrijkste bezwaren richten zich op de voorgestelde verhoging van de loon- en inkomstenbelasting, die zonder adequate koopkrachtanalyse is opgesteld. Ook maken de eilanden zich zorgen over de afschaffing van vrijstellingen voor werknemers, die volgens hen onvoldoende rekening houdt met de beperkte sociale vangnetten in de regio.

Daarnaast stuiten de plannen om de vastgoedbelasting voor hotels te verhogen en investeringsfaciliteiten te verkorten op weerstand, vooral omdat deze maatregelen volgens de eilanden onvoldoende rekening houden met de unieke economische omstandigheden van de afzonderlijke eilanden, en de kwetsbaarheid van de respectievelijke economieën.

Gedegen analyse

De eilanden dringen erop aan dat fiscale beleidswijzigingen gebaseerd moeten zijn op gedegen analyses van de lokale situatie, vergelijkbaar met de aanpak in Europees Nederland. Zonder deze zorgvuldigheid vrezen ze voor ernstige negatieve gevolgen voor hun gemeenschappen.

123