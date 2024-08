Politie & Justitie Drie voertuigen betrokken bij aanrijding Redactie 10-08-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Woensdagmiddag 7 augustus ontstond er rond 17:10 uur een botsing tussen drie voertuigen op de kruising van de Kaminda Djabou en Kaya Sirena. Een pick-up wilde de Kaminda Djabou oprijden vanaf de Kaya Sirena, maar verleende geen voorrang aan een aankomende auto. Hierdoor ontstond een kettingreactie: de auto botste tegen de pick-up, die vervolgens een geparkeerde pick-up raakte.

Ambulancepersoneel controleerde de bestuurder van de auto ter plaatse, maar er was geen sprake van letsel. De bestuurders werden volgens het ‘botsen is blazen’ beleid getest op alcohol, met een negatief resultaat. Alle papieren waren in orde.

