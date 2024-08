Nieuws van Bonaire Weekend weerbericht van Bonaire: Kleine kans op een bui Redactie 09-08-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Dit weekend verwachten we op de ABC-eilanden overwegend gedeeltelijk bewolkte luchten. Vooral op vrijdag is er kans op een korte lokale bui, voornamelijk in de nacht en vroege ochtend. De rest van het weekend blijft de mogelijkheid voor een enkele bui bestaan, maar de kans daarop is kleiner.

Daarnaast zal de lucht grotendeels vrij zijn van Saharastof, met slechts af en toe een lichte aanwezigheid van een aantal deeltjes. De wind komt uit het oosten en is matig, met op zondag enkele krachtigere windstoten. De golfhoogtes variëren dit weekend tussen 0,9 en 1,6 meter, waarbij de hoogste golven op zondag worden verwacht.

De minimumtemperaturen zullen rond de 28 graden Celsius liggen, terwijl de maximumtemperaturen rond de 33 graden Celsius zullen zijn.

Bron: Caribbean Weather Center

39