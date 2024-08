Sport & Vrije tijd Sports for Children en Let’s Move werken samen op Bonaire Hans Hofstra 08-08-2024 - 2 minuten leestijd

Sports for Children en Let's Move werken samen op Bonaire.

KRALENDIJK – Sports for Children (SFC), een organisatie die gebruikte sport- en gymspullen ophaalt bij scholen en sportorganisaties, gaat sportspullen doneren aan let’s Move op Bonaire. Vorig jaar kwam Let’s Move in contact met SFC, wat leidde tot een vruchtbare samenwerking. Let’s Move richt zich op het organiseren van sportactiviteiten op Bonaire en streeft ernaar deze toegankelijk te maken voor iedereen.

Dankzij de samenwerking met Let’s Move weet SFC dat de aangevraagde sportspullen nodig zijn en goed terechtkomen. Vorig jaar werd een container gedoneerd door Nirint Shipping BV, die nu dienst doet als opslagruimte en kleedkamer voor de Hockeyclub op Bonaire.

Verschillende partijen steunen initiatief

Jolien Wissink, die werkzaam is bij Let’s Move Bonaire laat weten: ,,Dit jaar ontstond er opnieuw behoefte aan sportspullen vanuit scholen, buitenschoolse opvang (bso), Indebon en Let’s Move. Zij namen tevens opnieuw de transportkosten voor hun rekening en zorgden ervoor dat de container op Bonaire aankomt. Always Transport regelt de documentatie en Don Andres helpt met het plaatsen van de container op locatie”. Let’s Move werkt onder andere ook samen met Indebon en VWS.

Door een samenwerking van Let’s move and Sports for Children zijn er veel sportspullen ingezameld die naar Bonaire zijn gestuurd.

Basketbaltorens

De container, die op 31 augustus aankomt op Bonaire, bevat ook twee professionele basketbaltorens, mogelijk gemaakt door de Nederlandse Basketbal Bond. SFC is bereid om naar Bonaire te komen om de basketbaltorens in elkaar te zetten en de sportspullen te verdelen. Echter, of zij daadwerkelijk kunnen komen, is nog onzeker vanwege een tekort aan financiële middelen voor onder andere het personeel die daarmee een accommodatie kunnen boeken op het eiland. Het in elkaar zetten van de torens moet professioneel gebeuren om de veiligheid te waarborgen.

