Man bewusteloos geslagen en beroofd in Playa Redactie 08-08-2024

Foto KPCN

KRALENDIJK – In de vroege uren van maandag 29 juli is een man het slachtoffer geworden van een gewelddadige beroving op het Wilhelminaplein in het centrum van Kralendijk. Het incident vond plaats rond 02:00 uur, terwijl het slachtoffer onderweg was om zijn fiets op te halen.

De man werd benaderd door een onbekende persoon die hem om geld vroeg. Toen het slachtoffer weigerde, liep de situatie uit de hand. De onbekende dader duwde de man, waarna drie anderen zich bij hem voegden en hem gezamenlijk aanvielen. Het slachtoffer verloor door het geweld het bewustzijn.

Toen hij weer bijkwam, ontdekte hij dat zijn elektrische fiets, een Fatbike, en diverse persoonlijke bezittingen waren gestolen. De politie is een onderzoek gestart naar het voorval.

Getuigen die mogelijk iets hebben gezien of gehoord, of die informatie hebben over de daders of het incident, worden dringend verzocht contact op te nemen met de politie. Dit kan via de telefoonnummers 715 8000, 717 8000 of anoniem via 9310.

