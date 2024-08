Milieu Bonaire hopelijk weer stukje schoner na geplande actie in de wijken Redactie 08-08-2024 - 2 minuten leestijd

Gedeputeerde Den Heyer geeft, samen met Sjuriena Balborda-Isenia, informatie over de geplande schoonmaakactie. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK – Op 17 augustus zal Bonaire zich voorbereiden op Dia di Boneiru met een grootschalige schoonmaakactie. In elke buurt zullen grote bakken worden geplaatst waar inwoners hun afval kunnen deponeren.

Gedeputeerde Nina den Heyer geeft aan dat Bonaire niet meer zo schoon is als vroeger. “Om die reden organiseren we deze grote schoonmaakactie. Een schoon eiland heeft een positieve invloed op de beleving van de mensen. Een rommelig of vies eiland, geeft juist een negatief effect. Vroeger waren de eilandbewoners trots op hun schone eiland, maar helaas is dat niet meer het geval.

“Het is een gedeelde verantwoordelijkheid om Bonaire schoon te houden. Mensen denken, ten onrechte, dat het een taak van SELIBON alleen is, maar dat is wat kort door de bocht”, zegt Den Heyer.

Zjuriena Balborda-Isenia, adviseur terreinbeheer en medewerker welzijn bij het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) zegt dat gesproken is met zowel medewerkers van OLB, als met bewoners van verschillende wijken om een en ander te organiseren. De Dia di Boneiru-commissie roept alle inwoners van Bonaire op om, individueel of in groepen, met enthousiasme mee te helpen bij het opruimen van afval in hun wijk.

Op de locaties waar afvalbakken staan, zullen ook tenten, muziek en drankjes aanwezig zijn. De locaties zijn Stadion di Playa, Sentro di Bario Tera Kòrá, Sentro di Bario Nikiboko, Fundashon Avanti in Antriol, Kaminda Djabou, Sentro di Bario Nort di Saliña, Rincon Stadion Antonio Trenidad en bij de ingang van Morotin in Rincon. Er zullen zakken worden uitgedeeld om afval in te verzamelen op de dag zelf”, aldus Blaborda-Isenia.

Details

Binnenkort zullen door het OLB meer details bekend worden gemaakt over de dag en hoe inwoners daaraan hun bijdrage kunnen leveren.

Voor meer informatie of om groepen in te schrijven, kan contact opgenomen worden met de Dia di Boneiru-commissie via diadiboneiru@bonairegov.com.

