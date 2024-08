Nieuws van Bonaire Activiteiten voor jongeren op 10 augustus Redactie 08-08-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Sentro Akseso Bonaire viert op 10 augustus de dag van de jeugd met als thema: “Jongeren, laten we een reis maken naar jouw toekomst”. Jongeren tussen 13 en 17 jaar oud kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten en educatieve cursussen in een leuke sfeer. Deze dag wordt georganiseerd om de jongeren in het zonnetje te zetten en hen te voorzien van begeleiding en nuttige tips voor hun toekomst.

Ouders en voogden kunnen de jongeren inschrijven via de volgende link: Inschrijvingsformulier. Deelname aan deze activiteit is gratis.

