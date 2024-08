Politiek & Bestuur Raadslid Hellburg-Makaai (PDB): Niet gesnoeid in budget toeristenbureau Bonaire Redactie 07-08-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Raadslid Hellburg-Makaai (PDB), zegt in een dinsdag uitgegeven persverklaring dat zij de mening van gedeputeerde Abraham deelt dat er door het bestuurscollege niet is gesneden in het budget van de Tourism Corporation Bonaire (TCB).

“Sinds 2022 ontvangt TCB jaarlijks 2 miljoen dollar aan subsidie. Iedereen kan dit nakijken in de jaarrekeningen van 2021 tot en met 2023. Het is dus onwaar als wordt gezegd dat er gekort is in het budget van de TCB”, aldus de MPB politica.

Hellburg-Makaai merkt ook op dat het bestuurscollege, noch gedeputeerde Abraham van Economie en Toerisme dat überhaupt zou kunnen. “Het budget wordt vastgesteld door de eilandsraad en niet door het bestuurscollege”. Het raadslid zegt daarbij dat het vreemd is dat oppositiepartij MPB daarover steeds verwijten uit naar de zittende bestuurscoalitie, omdat zij zelf ook heeft ingestemd met het bedrag van de subsidie voor het toeristenbureau.

“De MPB heeft elk jaar vóór de subsidie van 2 miljoen gestemd. De begroting van 2024 bevat dezelfde 2 miljoen dollar, unaniem vastgesteld door de Eilandsraad, inclusief de MPB”, aldus Hellburg-Makaai.

Verhogen

Tegelijkertijd met haar kritiek op de oppositie, geeft Hellburg-Makaai wel toe dat het budget wellicht niet meer toereikend is. “We weten dat het bedrag van 2 miljoen waarschijnlijk niet meer toereikend is. We moeten nadenken over het verhogen van dat bedrag. Het bestuurscollege is bereid het budget te evalueren en te verhogen, als TCB een plan presenteert dat ten goede komt aan de toeristische sector.”

