Vacatures Bonaire Vacature Allround Medewerker Melanie Zandwijk 06 augustus 2024

We want you! Vind jij het leuk om gasten een geweldige tijd te geven? Ben jij een enthousiaste foodie met een passie voor wok en pokebowl gerechten? Wil je werken op een gezellige werkplek in hartje kralendijk? Dan is dit wat voor jou!

Wat wij zoeken?

Allround medewerker 32-40 uur per week

Zelfstandigheid, klantvriendelijk en flexibiliteit

Een positieve instelling en een lach op je gezicht 🙂Â

Is dit wat voor jou? Stuur ons dan een mailtje op bonwokkie.bonaire@outlook.com met je cv en een korte motivatie! Hopelijk tot snel! Groetjes Team Bon Wokkie.

