Luchtvaart & Reizen Kinderen krijgen rondleiding Bonaire International Airport Hans Hofstra 06-08-2024 - 1 minuten leestijd

Rondleiding Bonaire International Airport

KRALENDIJK – Deze zomervakantie kregen basisschoolkinderen van Bonaire de kans om deel te nemen aan een rondleiding op de luchthaven. Bonaire International Airport (BIA) organiseerde deze speciale activiteit elke woensdag voor kinderen.

Tijdens de educatieve rondleiding maken de kinderen kennis met de diverse organisaties en beroepen die dagelijks bijdragen aan het soepel en veilig functioneren van de luchthaven. De tour biedt onder andere een kijkje bij de check-in area, de security, de paspoortcontrole en de platformen, waarbij elke afdeling zijn eigen verhaal vertelt.

,,We zijn enthousiast dat we deze activiteit kunnen aanbieden en hopen dat we de kinderen ook inspireren om te dromen over hun toekomstige carrière,” aldus de organisatoren.

