Aanbesteding voor nieuwe brandstofterminal Bonaire gestart 06-08-2024

KRALENDIJK – Bonaire Bon Transition (BBT) start met een openbare aanbesteding om een marktpartij te selecteren voor de bouw van een nieuwe brandstofterminal op Bonaire. Dit is een belangrijke stap voor de verdere ontwikkeling van de energie-infrastructuur van het eiland.

Op 4 augustus 2024 is de aanbesteding voor de bouw van de nieuwe brandstofterminal gepubliceerd. Deze aanbesteding staat open voor bedrijven met ervaring in het detailontwerp en de bouw van brandstofterminals die voldoen aan de modernste normen. Inschrijvende partijen worden aangemoedigd om zo veel mogelijk samen te werken met lokale bedrijven tijdens de verschillende stadia van de voorbereidings- en bouwfase. In de selectiefase wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan veiligheidsmaatregelen en duurzaamheidsaspecten.

Locatiekeuze

De nieuwe terminal is bedoeld voor de aanvoer, opslag en bevoorrading van brandstof voor vliegverkeer, energieopwekking en lokaal gebruik. Een Milieu Effect Rapportage (MER) heeft aangetoond dat de nieuwe faciliteit het beste gebouwd kan worden ten zuiden van het vliegveld. Onder andere omdat op deze locatie de bestaande steiger gebruikt kan worden voor bevoorrading en er niet gebouwd hoeft te worden in zee.



De huidige brandstoffaciliteiten op Bonaire zijn verouderd en voldoen binnenkort niet meer aan de actuele veiligheidsnormen. Dit brengt risico’s met zich mee voor mens, dier en milieu. Ondanks inspanningen op het gebied van hernieuwbare energie blijft brandstofopslag noodzakelijk. Zo is er brandstof nodig voor het opwekken van stroom op momenten dat er niet voldoende energie uit zon of wind beschikbaar is. Daarnaast is brandstof nodig voor vliegtuigen, boten en auto’s.

