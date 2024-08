Klimaat & Weer Weerbericht van Bonaire: Onstabiele week door tropische golf Hans Hofstra 05-08-2024 - 2 minuten leestijd

Weerbericht van Bonaire

KRALENDIJK – Komende week verwachten we een instabiel begin van de week, gevolgd door een wisselende tweede helft van de week. Een gebied met verstoord weer en een actieve tropische golf zal maandag vroeg de lokale regio bereiken en leiden tot enkele lokale buien en/of onweersbuien.

De start van de instabiele week zou vooral tijdens de nachtelijke uren tot het middaguur plaatsvinden. Tijdens de middaguren zou de activiteit moeten afnemen. Dinsdag zal de actieve tropische golf over de lokale regio trekken terwijl deze zich met een snelheid van ongeveer 32 km/uur snel naar het westen beweegt. Verwacht wordt dat deze tropische golf zich net ten noorden van de ABC-eilanden zal verplaatsen. Dit zal ook de zwaarste regenval met zich meebrengen. Wel wordt er verwacht dat een deel van de gerelateerde activiteit Bonaire zal bereiken.

Enkele windstoten zijn niet uitgesloten, aangezien een deel van de buienactiviteit verband houdt met het systeem. Woensdag zou enige aanhoudende activiteit achter de tropische golf zich nog steeds over delen van Bonaire kunnen verplaatsen, maar of dat gebeurt, zal afhangen van hoe snel het systeem zich uit de regio heeft verplaatst.

Er worden zware regenbuien verwacht, die plaatselijk aanzienlijk kunnen zijn en meer dan 25 mm regen kunnen bedragen. Sommige van die zwaardere buien of onweersbuien kunnen kleine overstromingen veroorzaken in gevoelige gebieden.

Donderdag en vrijdag verwachten we betere weersomstandigheden, maar een plaatselijke bui kunnen we niet uitsluiten. In het weekend kan de kans op neerslag weer toenemen. De wind is over het algemeen matig, met enkele hogere windstoten, vooral in en rond buien. De golfhoogte zal variëren tussen 1,1 en 1,7 meter. De maximumtemperaturen zullen rond de 33 graden Celsius (91 graden Fahrenheit) liggen, en de minimumtemperaturen zullen rond de 27-28 graden Celsius (81-82 graden Fahrenheit) liggen, maar lager tijdens buien.

Bron: Caribbean Weather Center

