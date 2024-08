Overheid Veel mensen op de been in Rincon voor de verwelkoming van gezaghebber Soliano Redactie 05-08-2024 - 1 minuten leestijd

De nieuwe gezaghebber en zijn vrouw werden door veel mensen gefeliciteerd tijdens de bijeenkomst in Cocari. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK – Op zaterdagavond was het bij Cocari in Rincon een drukte van belang bij het feestelijke welkom van nieuwe gezaghebber John Soliano.

Eerder op de dag was Soliano al ingezworen tijdens een bijzondere bijeenkomst in de eilandsraad. In de avonduren werd in Rincon op meer informele wijze stilgestaan bij het verwelkomen van Soliano.

Veel burger maakte van de gelegenheid gebruik Soliano en zijn vrouw Solange persoonlijk te feliciteren met zijn beëindiging. Er waren veel instemmende geluiden te horen op de keuze voor Soliano.

Roots

Soliano werd in Rincon geboren, maar heeft op meerdere plekken op het eiland gewoond. Eerder zei hij trots te zijn op zijn roots in het oudste dorp van het eiland.

