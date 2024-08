Instagram Vacature Jeugdarts Melanie Zandwijk 05 augustus 2024

Team Jeugdgezondheidszorg is op zoek naar een Jeugdarts (1 FTE) WO | Fulltime | Sluitingsdatum 18 augustus 2024.

Fundashon Sentro Akseso Boneiru, het eerste aanspreekpunt voor eerstelijnshulpverlening op Bonaire. Als zelfstandige stichting bieden we een breed scala aan diensten, waaronder toegankelijke informatie, deskundig advies en ondersteuning op diverse leefgebieden. Onze focus ligt op het stimuleren van eigen veerkracht, balanceren van zorg en ontzorgen waar mogelijk. We zijn betrokken bij burgers en families en streven naar samenwerking met andere organisaties. Onze kernwaarden, zoals outreachend en oplossingsgericht zijn, leiden ons werk. We bieden ondersteuning zonder te oordelen en combineren bekwaamheid met passie voor ons werk. We zijn flexibel en denken out of the box, wat ons in staat stelt om creatieve oplossingen te vinden en snel te reageren op veranderende behoeften in de gemeenschap.

Functieomschrijving:

De jeugdgezondheidszorg vervult een belangrijke rol in het zo vroeg mogelijk signaleren van risico’s, korte ondersteuning en doorverwijzing. Je kunt bij ons terecht voor advies, voorlichting en ondersteuning bij gezond opgroeien en opvoeden. Ook geven wij de vaccinaties volgens het Nederlandse Rijksvaccinatieprogramma.



Als jeugdarts ben je de sleutelfiguur in het bevorderen van de individuele en collectieve gezondheid van opgroeiende jeugd. Je verbindt leefdomeinen, overlegt met (voor)scholen, hulpverleners en betrokkenen voor een integraal plan. Hierbij leg je bruggen tussen de medische wereld, de maatschappij en de beleidsmakers die de toekomst van de jeugd beïnvloeden.

Je bepaalt de maatschappelijke zorgbehoefte van het kind en het ouderlijk gezin en in samenwerking met de teamleider van jeugdgezondheidszorg bespreek en pak je specifieke casussen op binnen het multidisciplinair overleg van Akseso.

Je hebt brede sociaal geneeskundige kennis en vaardigheden op het gebied van het opgroeiende kind. Je legt de verbinding tussen de wereld waarin kinderen opgroeien en de (para)medische wereld, maar ook tussen de maatschappij en de politiek die beslissingen neemt die van invloed zijn op de toekomst waarin kinderen opgroeien. Je adviseert als jeugdarts; burgers, ketenpartners en professionals omtrent ontwikkeling en gezondheidsvraagstukken kind en jeugd. Je signaleert en deelt breed kennis bij lacunes. Je draagt zorg voor een adequate, preventie, zorg en hulpaanbod, voor kwetsbare- kinderen, ouders of voogd.

Buiten Akseso werk je structureel en intensief samen met afdeling Publieke Gezondheid van het Openbaar Lichaam Bonaire, en de medische- en beleidsprofessionals van Publieke Gezondheid die zich samen met jou inzetten voor versterking van het lokale gezondheidsbeleid, opzet en inrichting van diverse preventieprogramma’s en het creëren van een toekomstgericht (jeugd)gezondheidsbeleid. Het is belangrijk elkaar goed te kennen en met elkaar te kunnen sparren, je zult daarom ook ongeveer 2 dagen per week vanuit de locatie van Publieke Gezondheid werken.

Functie-eisen:

Je toont interesse in kinderen, biedt een luisterend oor aan de ouders en bouwt een vertrouwensrelatie op met de ouders, verzorgers van de kinderen;

Jouw boodschap breng je vriendelijk en helder over, zodat je draagvlak creëert voor jouw adviezen en kinderen en ouders motiveert om, bijvoorbeeld, gezond te leven;

Je bent integer, besluitvaardig en analytisch;

Je beschikt over goede communicatieve en advies vaardigheden;

Je kunt prioriteiten stellen en bent vaardig in het vertrekken van (beleids-)adviezen;

Kwaliteit staat bij jou hoog in het vaandel.



Daarnaast beschik je over:

Minimaal een WO-diploma richting Arts, Maatschappij & Gezondheid of vergelijkbaar;

Je hebt affiniteit met de Bonairiaanse cultuur;

Je bent in het bezit van het rijbewijs B;

Je beheerst de Nederlandse taal zowel mondeling als schirftelijk;

Beheersing van Papiamentu en Spaans is een pré.

Wat bieden wij:

Inschaling in functieschaal 12 van minimaal $5.070,- en maximaal $5.920,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling van 36 uur per week. Inschaling op basis van kennis en ervaring;

Vakantiegeld, 13 e maand en pensioenregeling;

165 vakantie-uren bij een fulltime aanstelling;

Een tijdelijke aanstelling van een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren;

Interne- en externe opleidingsmogelijkheden;

Bij kandidaten van buiten het eiland een tegemoetkoming in de verhuiskosten.

Belangrijke informatie:

Een assessment of casusuitwerking kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Voor informatie over de vacature

Naam: Carrola Leonora – Vlijtig, Teamleider Jeugdgezondheidszorg

Telefoon: +599 701 7945

Email: vacature@aksesobon.com .

