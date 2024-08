Evenementen Tourism Corporation organiseert samen met Curoil de tweede Taste of Bonaire Redactie 05-08-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Tourism Corporation Bonaire (TCB) organiseert haar tweede Taste of Bonaire voor het jaar 2024 in samenwerking met Curoil. Het evenement vindt plaats op zaterdag 10 augustus 2024 in het Wilhelmina Park van tussen 6 uur en 10 uur in de avond.

Volgens de TCB gaat het om een vol programma muziek gepresenteerd door talentvolle muzikanten en er zijn stands waar zowel lokale als internationale gerechten verkocht worden. De krioyo-muziekgroepen Rítmiko Timon en Grupo Eso gaan samen met DJ Kiart deze avond muzikaal opluisteren.

Brass band

Voor extra sfeer tijdens deze Taste of Bonaire is er een optreden van de nieuwe brass band Bonè Excited Brass.

