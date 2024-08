Kustwacht Kustwacht redt man in ‘mondi’ nabij Sabadeco Redactie 05-08-2024 - 1 minuten leestijd

Foto - Kustwacht

KRALENDIJK – Gistermiddag kreeg de Kustwacht een melding dat een fietser onwel was geworden in de ‘mondi’ bij Sabadeco. De man was aan het fietsen toen hij zich plotseling niet goed voelde.

Het Maritiem Operatie Centrum van de Kustwacht stuurde direct een helikopter naar Bonaire voor hulp. Bij aankomst van de helikopter werd de fietser onmiddellijk omhoog gehesen. Daarna werd hij naar de Bonaire International Airport gevlogen, waar een ambulance klaarstond.

Er is geen informatie gegeven over hoe het nu met de fietser gaat.

