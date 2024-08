Nieuws van Bonaire John Soliano beëdigd als nieuwe gezaghebber van Bonaire Redactie 04-08-2024 - 2 minuten leestijd

Kersverse gezaghebber John Soliano in het bijzijn van plv. Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond (l) en scheidend interim gezaghebber Reynold Oleana (r).Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK- Tijdens een bijzondere en plechtige vergadering van de Eilandsraad op zaterdag, is John Soliano beëdigd als nieuwe gezaghebber van Bonaire.

Eilandssecretaris Christopher Frans fungeerde als ceremoniemeester. Waarnemend griffier Mathilde Koetsier las het Koninklijk Besluit met betrekking tot de benoeming voor. Hierna legde Soliana de eed af tegenover waarnemend Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond.

Na de beëdiging werd het proces-verbaal, dat deel uitmaakt van de eedaflegging, ondertekend. Helmond hing vervolgens de ambtsketen om bij Soliano.

Vóór de beëdiging heeft de Eilandsraad afscheid genomen van waarnemend gezaghebber Reynolds ‘Nolly’ Oleana. Vertegenwoordigers van alle partijen in de Eilandsraad bedankten Oleana voor diens inzet en toewijding.

Namens het Bestuurscollege nam gedeputeerde Anjelica Cicilia afscheid van Oleana. Zij vertelde met een knipoog dat Oleana, zoals het een goed oud-onderwijzer betaamt, in BC vergaderingen aanwezige BC-leden nog wel eens geneigd was ‘straf’ te geven, als deze zich misdroegen.

Gezaghebber Soliano hield vervolgens zijn eerste toespraak in zijn nieuwe functie. In deze toespraak sprak hij onder meer over het belang van goed bestuur, de rol van empathie in de samenleving en vreedzaam samenleven.

Geen valse beloften

In zijn afscheidstoespraak heeft Oleana de huidige politici en die van de toekomst gewaarschuwd om geen valse beloften te doen.

Aan het eind van de plechtige samenkomst in de Passangrahan heeft gezaghebber Soliano voor de eerste keer de Eilandsraadvergadering afgesloten.

