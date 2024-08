Kunst, Cultuur en muziek Bestuurscollege Bonaire wil multifunctioneel centrum voor cultuur en congrestoerisme Redactie 04-08-2024 - 2 minuten leestijd

Het zou voor theater en congressen gebruikt kunnen worden.

KRALENDIJK – Het bestuurscollege van Bonaire wil een multifunctioneel centrum realiseren om onder andere culturele activiteiten te stimuleren, maar ook om andere soorten toerisme aan te kunnen trekken, zoals congres- of zakelijk toerisme.

Dit werd vrijdagmiddag aangekondigd door gedeputeerden Clark Abraham en Anjelica Cicilia. “De realiteit is dat als we culturele evenementen willen organiseren, we geen geschikte plek hebben om dit te doen. We hebben geen theater of cultureel centrum waar dat soort activiteiten kan worden gehouden en dat is wel nodig”, aldus Abraham.

In plaats van het bouwen van sec een gebouw dat voor culturele doeleinden wordt gebruikt, staat het BC voor ogen een multifunctioneel centrum te bouwen dat verschillende doelen kan dienen. Eén van die doelen is het stimuleren van bijvoorbeeld congrestoerisme. Volgens de gedeputeerden past dit ook in het streven de economie te diversifiëren. Beide gedeputeerden spraken over de belangen van die economische diversificatie.

“Willen we ons alleen op toerisme richten, of moeten we ook nadenken over het aantrekken van andere economische activiteiten?”, vroeg Abraham.

Duurzame ontwikkeling

Een diversificatie van de economie, die nu sterk afhankelijk is van toerisme, past volgens het bestuurscollege in de aandacht voor duurzame ontwikkeling van het eiland.

Het bestuurscollege wil, middels een begrotingswijzing, geld vrijmaken dat al in 2024 ingezet kan worden om in elk geval te werken aan het uitwerken van de plannen. Het centrum zou vervolgens in 2025 /of 2026 kunnen worden gerealiseerd.

