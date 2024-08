Sport & Vrije tijd Bonairiaanse inwoonster Marcelien Bos-de Koning zeilanalist tijdens Olympische Spelen Hans Hofstra 03-08-2024 - 6 minuten leestijd

Marcelien Bos-de Koning geeft analyses bij de Olympische Spelen in Parijs.

PARIJS – Marcelien Bos-de Koning is in Nederland om voor de NOS de Nederlandse zeilprestaties op de Olympische Spelen in Parijs te analyseren. De op Bonaire wonende zeilster won acht jaar geleden tijdens de Olympische Spelen van Beijing een zilveren medaille. De komende tijd wil zij zich inzetten om zeilen op Bonaire beter op de kaart te zetten.

,,Ik ben in Nederland om bij de medal races van het Nederlandse team in de studio analist te zijn,” vertelt Bos-de Koning. Afgelopen dagen was zij op de Nederlandse televisie te zien en ook de komende tijd zal zij veelvuldig aanwezig zijn in de studio van de NOS. Bos-de Koning is analist bij de Olympische Spelen van Parijs. Het zeiltoernooi vindt plaats in Marseille. Tot nu toe is het toernooi voor Nederland niet succesvol verlopen, maar dit zou komende week nog kunnen veranderen.

,,Ik ben niet in Marseille waar het zeiltoernooi wordt georganiseerd, maar in de Nederlandse studio. Ik geef achtergrondinformatie en doe verslaglegging. Dat ik niet op locatie ben, daar ben ik ook blij om. Ik kan er niet goed tegen. Want dan wil ik ook graag meezeilen. Ik kan het alleen niet meer opbrengen om zoveel te trainen. Ik kan me wel heel erg goed inleven in de sporters daar. De spanningen die zij kennen, heb ik ook gehad. De Olympische Spelen zijn speciaal. Een keer in de vier jaar wordt dit georganiseerd. Hoe cool is het dat dan iedereen samenkomt,” aldus Bos-de Koning.

Marcelien Bos-de Koning is in de Nederlandse studio om analyses te geven van de zeilwedstrijden.

Eerste zeilgoud is binnen

Odile van Aanholt, die geboren is op Curaçao, pakte gisteren een gouden medaille. Zij zeilt met Annette Duetz. Luuk van Opzeeland streed in de IQ Foil tot en met de laatste dag voor een medaille. Hij moet vandaag op de finaledag in de kwartfinale laten zien wat hij waar is. Goud is nog haalbaar. Ook de Arubaanse foilsurfer Ethan Westera kan vandaag nog een medaille winnen. IQ-foilsurfster Sara Wennekes greep jammer genoeg naast de medaillerace en won dus geen medaille.

,,De zeilers hebben afgelopen week te maken gehad met zware omstandigheden. Er was weinig wind. Ik wil niet zeggen dat het gelukszeilen was, maar het was wel lastig,” aldus Bos-de Koning.

Ook komende week is Marclien Bos-de Koning analist bij de zeilwedstrijden tijdens de Olympische Spelen.

Bos-de Koning woont op Bonaire

Sinds een jaar woont Marcelien Bos-de Koning op Bonaire. Het was een bijzondere wending in haar leven. Jarenlang streed zij namelijk op het hoogste zeilniveau van de wereld mee. Nu woont zij met haar man en drie kinderen op een tropisch eiland. Haar hoogtepunt was de Olympische Spelen in Bejing, waar zij met Lobke Berkhout de zilveren medaille in de 470-klasse won. Ook pakte zij meerdere wereldtitels.

Hoewel de oud-medailiste gestopt is met haar actieve zeilcarrière, wil zij zich graag inzetten om bijvoorbeeld op Bonaire de sport te promoten. ,,We hebben surfers die meedoen aan de internationale PWA-wedstrijden. Maar dit is niet olympisch,” legt Bos-de Koning uit. ,,Het zit hier nog niet in de cultuur om bijvoorbeeld als surfer mee te doen aan de IQ Foil. Deze klasse is wel Olympisch. Ik geloof erin dat het wel kan. We hebben hier de perfecte omstandigheden op Bonaire. We moeten alleen de huidige talenten stimuleren om zich hierop te richten.”

Steun vanuit het VWS

Om de Bonairiaanse zeilsport internationaal op de kaart te zetten, werkt Bos-de Koning samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan een project. ,,Het VWS heeft mij gevraagd om te kijken waar mogelijkheden liggen. Hier op Bonaire wil ik een project opzetten dat lijkt op het concept Optimist on Tour. Kinderen kunnen op een laagdrempelige manier kennis maken met de sport, zonder angst te krijgen voor de oceaan, golven of harde wind. Als zij het leuk vinden, kunnen ze lid van de vereniging worden. De gedachte dat de sport te duur zou zijn, daar geloof ik niet in. Wij bieden kinderen hier materialen aan. Daarnaast wil ik dat er betere trainingen aangeboden worden voor talenten die graag verder willen komen.”

Om huidige surftalenten al enthousiast te maken voor de IQ-sport zou het kunnen helpen dat de sport beter gepromoot wordt op Bonaire. ,,Olympisch zeilster Sara Wennekes komt later dit jaar naar Bonaire. Ik hoop dat we samen met haar ook nog iets kunnen opzetten.”

Jeugd WK IQ Foil

Om subsidies te krijgen, zal er ook gepresteerd moeten worden. ,,Wij proberen dit jaar iemand van onze jeugd naar het jeugd WK IQ Foil te sturen. Bij een goede notering door een van hen kunnen wij in Bonaire een Regionaal Trainingscentrum openen. Hiermee kunnen we subsidies vanuit Nederland krijgen. Mijn uiteindelijke doel is om op Bonaire meer kinderen kennis te laten maken met de surf- en zeilsport.” Het jeugd WK wordt van 26 oktober tot en met 2 november in het Spaanse Sa Rapita georganiseerd. Surfsters zoals de zussen Kit, Lone en Bobbi-Lynn de Jong en surfers zoals Tycho Smit, Sontje van ’t Hoff en Storm Nicolai zouden Bonaire kunnen helpen om internationaal gezien op de IQ Foil-kaart te zetten. Sontje van ’t Hoff heeft zelfs al aangegeven naar Spanje te willen voor het WK op de IQ Foil. Hij is gelden aan het verzamelen om dit ook waar te maken.

Bekijk hier meer sportnieuws

832