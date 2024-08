Nieuws van Bonaire Bestuurscollege Bonaire trekt vat met ideeën en projecten open Redactie 03-08-2024 - 3 minuten leestijd

Gedeputeerden Clark Abraham en Anjelica Cicilia liepen een lange lijst na met projecten, ideeen en plannen die het BC wil realiseren. Foto: ABC Online media

KRALENDIJK- Het bestuurscollege van Bonaire heeft de tweede beleidsmatige begrotingswijziging 2024 aangegrepen om een hele lijst met prioriteiten, ideeën en projecten bekend te maken, waarmee dit jaar een start zal worden gemaakt.

Dat vertelden gedeputeerde Clark Abraham en Anjelica Cicilia op vrijdag gedurende de wekelijkse persconferentie Boneiru ta informá. Volgens gedeputeerde van Financiën Clark Abraham, geven de voorgestelde wijzigingen in het budget van 2024 aan waar de prioriteiten van het bestuurscollege nu en in de komende jaren zullen liggen.

Die prioriteiten draaien rondom 3 centrale speerpunten, die ook bij de presentatie van het bestuursakkoord al werden gepresenteerd: Een rechtvaardige samenleving, duurzame groei en democratie en participatie.

Actiepunten

De gedeputeerden presenteerden voor elk van de drie hoofdthema’s een lijst van alle actiepunten waarvoor budget wordt vrijgemaakt. Als het gaat om de rechtvaardige samenleving gaat het onder meer om initiatieven voor meer preventieve gezondheidszorg, dierenwelzijn, de uitbouw van de bibliotheek en campagnes rond veilig uitgaan.

Als het gaat om duurzame groei, wil het bestuurscollege voor een belangrijk deel inzetten op een diversificatie van de economie. “Willen we ons alleen richten op toerisme, of ook werken aan andere zaken die voor onze economie van belang zijn”, vroeg Abraham zich af. In dit kader zal onder meer worden gewerkt aan het afstoffen van rapporten die al zo’n dertig jaar geleden werden opgesteld. “Wij kennen allemaal de kreten als ontwikkeling van behoud van natuur en cultuur. Maar wat doen we feitelijk om dit te bewerkstelligen?”, aldus Abraham. Het BC wil in dit kader werken aan een lange termijnvisie voor het jaar 2050. “Hoe willen we dat het eiland er in 2050 uitziet? Wat moeten we dan doen. En ook vooral: wat moeten we niet doen?”.

Als het gaat om de democratie en participatie, wil het BC vooral zorgen dat ouderen en de jeugd betrokken worden bij bestuurlijke vraagstukken. Ook wil het BC in gaan zetten op het zoveel mogelijke motiveren van eilandskinderen om naar het eiland terug te keren.

Eilandsraad

Na het voorbereidende werk van het bestuurscollege is nu de eilandsraad aan zet. Die moet beoordelen of zij zich kan vinden in de voorgestelde wijzigingen in het budget, voor de projecten die het bestuurscollege graag uit wil voeren. Zowel Abraham als Cicilia benadrukten verschillende malen dat de begrotingswijzing nodig is om aan bepaalde projecten reeds nu een zwengel te kunnen geven, maar dat slechts een voorbereiding is voor wat in het jaar 2025 en 2026 zal gaan gebeuren.

0