Wings for Animals levert halsbanden aan dierenbescherming op Bonaire 

Judith Linterman (links) krijgt de leren hondenriemen overhandigd.

KRALENDIJK – Stichting Wings For Animals heeft afgelopen week 25 leren halsbanden kunnen schenken aan de dierenbescherming van Bonaire. Deze banden zijn noodzakelijk om honden niet te laten lijden. IJzeren halsbanden die om hun nek zitten, worden extreem heet door de zon. Met de banden kan de organisatie honden op Bonaire een beter welzijn bieden.

Wings for Animals, opgericht in 2015 door KLM-personeel, heeft onlangs een zending van ongeveer 25 leren halsbanden naar Bonaire gestuurd. Judith Linterman, stewardess en projectcoördinator bij Wings for Animals, verzamelde de halsbanden in Nederland, waarna stewardess Hilde Saeys ze naar Bonaire bracht. Zij overhandigde deze aan de dierenbescherming van het eiland. De organisatie strijd al jaren voor een beter welzijn van dieren op het eiland.

Linterman, die wekelijks namens KLM over de hele wereld vliegt, laat er het volgende over weten: ,,Ik woon in Nederland, maar ik ben regelmatig op Bonaire. Niet alleen daar, maar overal ter wereld zien we als KLM-personeel veel dierenleed. Via onze stichting willen we buitenlandse projecten helpen met sterilisaties, medicijnen en financiële ondersteuning. De spullen die wij bijvoorbeeld verzamelen, nemen we zelf mee in onze koffers.”

Dierenbescherming Bonaire zocht leren halsbanden

Wings for Animals helpt verschillende organisaties op Bonaire, zoals de dierenbescherming Bonaire, Bonaire Wild Bird Rehab, en Fundashon Kunuku Kakelvers. ,,Deze, maar ook andere organisaties die iets doen voor het welzijn van dieren en die specifieke wensen hebben, kunnen zich bij ons melden,” zegt Linterman.

Dierenbescherming Bonaire had bij Wings for Animals specifiek om leren halsbanden gevraagd. ,,Er zijn veel honden op Bonaire die aan kettingen of aan een touw liggen. Dit komt doordat eigenaren bijvoorbeeld geen hek hebben. De ijzeren kettingen die de honden dragen worden gloeiend heet in de zon en zijn niet comfortabel voor de dieren. Leren riemen zijn beter bestand tegen deze temperaturen, maar ook tegen andere omstandigheden zoals zeezout en zand,” legt Linterman uit.

Wings for Animals schenkt halsbanden aan de dierenbescherming op Bonaire.

Leren riemen komen uit Spanje

Linterman vond de halsbanden via Vinted. Een eigenaar bood daar verschillende banden aan. Toen hij hoorde van het initiatief, bood hij deze gratis aan de stichting aan. De eigenaar liet aan Linterman weten dat de banden van echt leer zijn gemaakt in Spanje. Zijn overleden echtgenoot had een dierenwinkel in Amsterdam en ontwierp deze halsbanden, die vervaardigd werden in de leerfabriek van zijn vader in Alicante.

Wings for Animals ondersteunt wereldwijd projecten, van Argentinië en China tot Afrika. Linterman vertelt: ,,We hebben ook contacten met organisaties die dekens in de Verenigde Staten breien. We nemen die dekens mee naar Johannesburg, waar ze gebruikt worden voor jonge wees neushoorntjes/olifantjes en andere jonge zoogdieren die hun moeder missen. Een jong dier die zijn moeder mist, grijpt ons erg aan. Zij hebben het ’s nachts koud. Het dekentje helpt ze om warm te blijven. Ons werk, die we vrijwillig doen, is heel divers.”

Wings for Animals wil dierenleed verminderen

Sterilisatiematerialen zijn een andere belangrijke steun die de stichting biedt. ,,We nemen bijvoorbeeld scharen mee die door dierenartsen in Nederland worden ingezameld,” zegt Linterman. Als projectcoördinator onderhoudt ze direct contact met de projecten om hun behoeften te begrijpen en passende hulp te bieden. ,,Een van onze ambassadeurs is dierenarts en Tv-presentator Piet Hellemans. We zijn heel blij met hem. Hij helpt ons mee om bijvoorbeeld sterilisatie instrumenten te verzamelen. Zo moet je naast de scharen denken aan pincetten en hechtdraad”

Hoewel de hulp naar Bonaire niet wekelijks gaat, wisselt dit volgens Linterman sterk. ,,We vliegen dagelijks overal ter wereld heen. In Nederland zoeken we partners die ons kunnen helpen met het leveren van financiële steun, speciaalvoer, kitten/puppy melkmoeder en antiparasiet. Medewerkers van KLM benaderen deze bedrijven vaak proactief. Maar soms krijgen we ook onverwachte hulp. We zijn met een klein team. Op Bonaire helpen we verschillende organisaties. De ene keer wat intensiever dan de andere keer. Maar projecten zoals deze hierboven op Bonaire, zijn voor ons heel belangrijk om het dierenleed op de wereld iets te verminderen.”

